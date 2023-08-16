В Эстонии предложили ограничить имеющим гражданство России право голоса

Минюст Эстонии подготовил законопроект, запрещающий жителям страны, с имеющимгражданство России, голосовать на местных выборах. Глава ведомства признал, что закон об этом может противоречить Конституции

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Минюст Эстонии подготовило законопроект об ограничении права голоса на местных выборах жителей страны, имеющим гражданство России, сообщил глава эстонского ведомства Калле Лаанет (Партия реформ), передает ERR.

Лаанет в ближайшее время представит его общественности.

В документе говорится, что Таллин не может обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства. Авторы законопроекта подчеркивают, что согласно российской конституции защита России является обязанностью россиян и что наблюдались случаи, когда проживающие в Эстонии получали мобилизационные призывы для службы в ВС.

С помощью этого проекта в Закон о выборах намерены внести поправку, согласно которой гражданин государства, признанного Европарламентом или Рийгикогу (парламент Эстонии) «страной-агрессором», не может участвовать в выборах.

«Раз парламент Эстонии и Европарламент объявили Россию государством-агрессором, то мы действительно считаем, что граждане этого государства не должны иметь возможности и права участвовать в выборах политического руководства Эстонии», — заявил Лаанет в интервью ERR.

В случае изменений в законодательстве избирательные прав граждан России, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления будут ограничены. Это так же коснется и граждан Белоруссии, отмечает ERR.

Авторы признают, что законопроект может противоречить Конституции Эстонии и положениям ЕС, в связи с чем ряд спорных вопросов предстоит окончательно решить в суде.

В то же время сам законопроект основан на одном из решений коллегии Государстенного суда, согласно которому основные права «могут быть ограничены в порядке исключения для защиты другого основного права или конституционных ценностей».

Как заверил Лаанет, если Россия «вернется в список нормальных демократических государств», то имеющие российское гражданство вновь смогут принимать участие в выборах.

Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире Vikerraadio заявил, что законопроект был написан не Министерством юстиции, а офисом «Партии реформ». Минюст Эстонии провел анализ и пришел к выводу, что без изменения Конституции страны невозможно ограничить избирательное право.

Сейчас в Эстонии проживает 67 тыс. российских граждан, имеющих право голоса на муниципальных выборах.