В Эстонии предложили ограничить имеющим гражданство России право голоса
Минюст Эстонии подготовило законопроект об ограничении права голоса на местных выборах жителей страны, имеющим гражданство России, сообщил глава эстонского ведомства Калле Лаанет (Партия реформ), передает ERR.
Лаанет в ближайшее время представит его общественности.
В документе говорится, что Таллин не может обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства. Авторы законопроекта подчеркивают, что согласно российской конституции защита России является обязанностью россиян и что наблюдались случаи, когда проживающие в Эстонии получали мобилизационные призывы для службы в ВС.
С помощью этого проекта в Закон о выборах намерены внести поправку, согласно которой гражданин государства, признанного Европарламентом или Рийгикогу (парламент Эстонии) «страной-агрессором», не может участвовать в выборах.
«Раз парламент Эстонии и Европарламент объявили Россию государством-агрессором, то мы действительно считаем, что граждане этого государства не должны иметь возможности и права участвовать в выборах политического руководства Эстонии», — заявил Лаанет в интервью ERR.
В случае изменений в законодательстве избирательные прав граждан России, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления будут ограничены. Это так же коснется и граждан Белоруссии, отмечает ERR.
Авторы признают, что законопроект может противоречить Конституции Эстонии и положениям ЕС, в связи с чем ряд спорных вопросов предстоит окончательно решить в суде.
В то же время сам законопроект основан на одном из решений коллегии Государстенного суда, согласно которому основные права «могут быть ограничены в порядке исключения для защиты другого основного права или конституционных ценностей».
Как заверил Лаанет, если Россия «вернется в список нормальных демократических государств», то имеющие российское гражданство вновь смогут принимать участие в выборах.
Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире Vikerraadio заявил, что законопроект был написан не Министерством юстиции, а офисом «Партии реформ». Минюст Эстонии провел анализ и пришел к выводу, что без изменения Конституции страны невозможно ограничить избирательное право.
Сейчас в Эстонии проживает 67 тыс. российских граждан, имеющих право голоса на муниципальных выборах.