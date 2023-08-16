branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 15 авг, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 15 авг, 17:57
Red Wings поспорили с СК из-за уголовного дела Экономика, 15:53
Пхеньян назвал причину побега военного из США в КНДР Политика, 15:40
Российская станция вышла на орбиту вокруг Луны Технологии и медиа, 15:38
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему Политика, 15:37 
Глава МИД Индии объяснил неприглашение Зеленского на G20 Политика, 15:36
Черчесов отреагировал на сообщения о переговорах с российскими клубами Спорт, 15:33
В Москве с начала года разрешили строительство 8,6 млн кв. м недвижимости Город, 15:31
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
McDonald's в Казахстане сменил вывески на «Мен Мәдиярмын» и «Мен Араймын» Бизнес, 15:30
В Минске обвинили Литву в создании искусственных барьеров на границе Политика, 15:29
Какие технологии помогают избежать проблем на хвостохранилищах Тренды, 15:28
Криптовалютный кастодиан BitGo привлек $100 млн при оценке $1,75 млрд Крипто, 15:28
«МегаФон» автоматизирует управление автопарком на месторождении «Кумроч» Пресс-релиз, 15:26
ФСБ рассказала, как отбило атаку диверсантов на Брянскую область Политика, 15:20
Уход бумаги и технонационализм: тренды рынка «умных» бизнес-приложений РБК и Softline, 15:16
Война санкций ,  
0 

В Эстонии предложили ограничить имеющим гражданство России право голоса

ERR: Минюст Эстонии предложит ограничить право голоса для имеющих гражданство России
Сюжет
Война санкций
Минюст Эстонии подготовил законопроект, запрещающий жителям страны, с имеющимгражданство России, голосовать на местных выборах. Глава ведомства признал, что закон об этом может противоречить Конституции
Фото: Dmitri Kotjuh / IMAGO / Global Look Press
Фото: Dmitri Kotjuh / IMAGO / Global Look Press

Минюст Эстонии подготовило законопроект об ограничении права голоса на местных выборах жителей страны, имеющим гражданство России, сообщил глава эстонского ведомства Калле Лаанет (Партия реформ), передает ERR.

Лаанет в ближайшее время представит его общественности.

В документе говорится, что Таллин не может обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства. Авторы законопроекта подчеркивают, что согласно российской конституции защита России является обязанностью россиян и что наблюдались случаи, когда проживающие в Эстонии получали мобилизационные призывы для службы в ВС.

С помощью этого проекта в Закон о выборах намерены внести поправку, согласно которой гражданин государства, признанного Европарламентом или Рийгикогу (парламент Эстонии) «страной-агрессором», не может участвовать в выборах.

«Раз парламент Эстонии и Европарламент объявили Россию государством-агрессором, то мы действительно считаем, что граждане этого государства не должны иметь возможности и права участвовать в выборах политического руководства Эстонии», — заявил Лаанет в интервью ERR.

В случае изменений в законодательстве избирательные прав граждан России, проживающих в Эстонии, на выборах в органы местного самоуправления будут ограничены. Это так же коснется и граждан Белоруссии, отмечает ERR.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Бесконечное обновление: эти 12 трендов определят наше будущее
Спасение от контрафакта: почему параллельный импорт с нами надолго
Как правильно ссориться: 8 советов психолога

Авторы признают, что законопроект может противоречить Конституции Эстонии и положениям ЕС, в связи с чем ряд спорных вопросов предстоит окончательно решить в суде.

В то же время сам законопроект основан на одном из решений коллегии Государстенного суда, согласно которому основные права «могут быть ограничены в порядке исключения для защиты другого основного права или конституционных ценностей».

Как заверил Лаанет, если Россия «вернется в список нормальных демократических государств», то имеющие российское гражданство вновь смогут принимать участие в выборах.

Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире Vikerraadio заявил, что законопроект был написан не Министерством юстиции, а офисом «Партии реформ». Минюст Эстонии провел анализ и пришел к выводу, что без изменения Конституции страны невозможно ограничить избирательное право.

Сейчас в Эстонии проживает 67 тыс. российских граждан, имеющих право голоса на муниципальных выборах.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Эстония Минюст местные выборы россияне
Материалы по теме
МВД Эстонии пообещало не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии
Политика
Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России
Политика
Латвия возобновит прием заявлений на визы от части россиян
Политика