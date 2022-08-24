Зеленский на Совбезе ООН предложил провести «саммит будущего» на Украине

Россия была против дистанционного включения украинского президента. Постпред Небензя заявил, что спецоперацию не пришлось бы проводить, если бы Киев выполнял минские соглашения

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, предложив провести в 2023 году «саммит будущего» под эгидой организации в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш хочет организовать «саммит будущего» в следующем году и, по его мнению, было бы «символичным» провести его на Украине, где «решается, будет ли будущее вообще».

«Чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно: агрессию, колониальные амбиции. Это то, что демонстрирует Россия», — заявил Зеленский.

Он назвал независимость Украины залогом безопасности мира. Зеленский вновь потребовал, чтобы Россия полностью вывела свои войска с территории страны.

24 августа Совбез ООН выступил за виртуальное участие Зеленского в заседании, несмотря на то что Россия голосовала против. Все остальные страны поддержали участие украинского лидера, Китай воздержался. При проведении процедурного голосования правило вето не действует.

Как объяснили в российской миссии при ООН, по правилам Совбеза участие в заседании должно быть очным, а не дистанционным. «Здесь нет политики, это исключительно вопрос процедуры. Кроме того, это еще и вопрос уважения к членам Совета и к Совету как органу», — говорится в сообщении миссии в Telegram.

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Постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что цели российской спецоперации на Украине успешно выполняются и что «война, уносившая жизни мирных жителей в течение восьми лет, могла бы закончиться, если бы Киев выполнил минские договоренности» (цитата по ТАСС).

«Однако ни украинским властям, ни их зарубежным покровителям это не было нужно. Они вновь открыто сказали об этом в начале этого года, пригрозив при этом отказаться от безъядерного статуса», — сказал постпред, продолжив, что у России в таких условиях не было иного выбора, кроме как начать военную операцию. Если бы минские соглашения выполнялись, ее бы не потребовалось проводить, продолжил дипломат.

Небензя также заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской АЭС (ЗАЭС).

По словам постпреда, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшилась.