Mash показал видео задержания Ройзмана в Екатеринбурге

По данным Telegram-канала, бывшему мэру вменяют статью о «дискредитации вооруженных сил», по которой может грозить до пяти лет лишения свободы. В настоящее время политика доставляют в суд

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан в своей квартире, ему вменяют статью о «дискредитации вооруженных сил» (ст. 280.3). Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который также прикрепил кадры задержание экс-градоначальника.

На видео видно, как около десятка вооруженных полицейских вбегают в дом, где проживает Ройзман, поднимаются на нужный этаж и, после того как тот открыл дверь, зачитывают подозрение. Mash уточнил, что в настоящее время политика доставляют в суд.

Максимальное наказание по статье 280.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России») предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Источник ТАСС подтвердил задержание Ройзмана и сообщил, что уголовное дело за дискредитацию российской армии против него уже возбуждено.

4 марта российский президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям. В Уголовном кодексе появилось несколько новых статей. Первая — ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По ней в качестве наказания может быть или штраф до 1,5–5 млн руб., или до 3–15 лет лишения свободы.



Вторая — ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Наказание по ней предусматривает штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб., или до пяти лет тюрьмы.



Третья — за призывы к санкциям, это тоже наказывается либо штрафом в размере 500 тыс. руб., либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тыс. руб.

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В конце марта суд рассматривал дело Ройзмана, на которого составили три протокола по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация армии). Эта статья предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Ройзман тогда отметил в Twitter, что «даже не упоминал нигде» Вооруженные силы России. «Как можно дискредитировать то, что ты даже не называешь?» — заявил он во время заседания.

Политик и Юлия Федотова попросили перенести суд для анализа лингвистами его слов на предмет «дискредитации», судья им отказала. «Я этот протокол увидел два часа назад впервые. Для меня это совершенно неожиданно, потому что я не вижу здесь никакого нарушения. Это моя личная страница в социальной сети, это интернет. Я же не СМИ, я выражаю свою позицию на своей странице», — подчеркнул Ройзман. Cуд по всем трем протоколам назначил экс-мэру штраф 50 тыс. руб.