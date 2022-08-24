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Трюдо и Шольц договорились о поставках водорода в ФРГ с 2025 года

Шольц прибыл в Канаду с целью найти альтернативу газу из России. Он, в том числе, планировал обсудить с Трюдо поставки СПГ и других ископаемых. Стороны договорились к 2025 году создать альянс по экспорту водородного топлива в ФРГ
Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС
Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС

Канада и Германия подписали декларацию о намерениях создать альянс по экспорту водородного топлива в ФРГ к 2025 году. Документ был подписан в Канаде в присутствии премьер-министра страны Джастина Трюдо и немецкого канцлера Олафа Шольца, трансляцию вел Global News.

На церемонии подписания Трюдо напомнил, что странам Запада следует отказываться от ископаемых источников энергии, в том числе от российских, в пользу альтернативного топлива. «Мы [Канада] можем стать надежным поставщиком чистой энергии, в которой нуждается мир», — заявил канадский премьер.

Шольц в свою очередь отметил, что водородное топливо будет играть ведущую роль в поставках энергоносителей в будущем, особенно в таких секторах, как перевозки грузов, авиация и транспорт.

По данным Associated Press, канадская сторона планирует построить завод с нулевым уровнем выбросов, который будет использовать энергию ветра для производства водорода и аммиака на экспорт.

Шольц прибыл в Канаду, чтобы найти альтернативу газу из России
Политика
Олаф Шольц (справа) и Джастин&nbsp;Трюдо

Шольц прибыл в Канаду с трехджневным визитом на фоне усилий Берлина по поиску альтернатив поставкам российского газа. «Страна [Канада] так же богата природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», — заявил канцлер по прибытии в Монреаль.

По данным DPA, стороны планировали подписать соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики, а также обсудить с Трюдо поставки сжиженного природного газа (СПГ) и добычу полезных ископаемых, таких как никель, кобальт, литий и графит, которые необходимы для производства аккумуляторов.

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В середине августа «Газпром» второй раз за лето объявил об остановке прокачки по газопроводу «Северный поток» в целях профилактики. Единственный рабочий двигатель Trent 60 будет остановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября. Газ в это время подавать не будут. В прошлый раз прокачка по «Северному потоку» приостанавливалась с 11 по 21 июля.

«Газпром» из-за отсутствия турбины к концу июля сократил поставки по «Северному потоку» до 20% от мощности (до 33 млн куб. м). Двигатель застрял после ремонта сначала в Канаде из-за санкций этой страны, а теперь в Германии, куда Оттава его отправила.

До начала конфликта на Украине российский газ составлял около 55% от всего импортируемого Германией. По состоянию на 20 июля доля поставок российского газа снизилась до 26%, говорится в отчете Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

Власти Германии неоднократно выражали опасения, что Россия может перекрыть газ, и призывали к экономии. В Кремле в ответ утверждали, что Москва «весьма и весьма аккуратно» относится «к реноме ответственного поставщика». Ситуацию с прокачкой российская сторона связывает с санкциями.

Советник Шольца по внешней политике Йенс Плётнер ранее предупреждал о возможной рецессии, которая может произойти в случае резкого отказа Германии от поставок газа, нефти и угля из России. «Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — подчеркнул тогда Плётнер.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Джастин Трюдо водородная энергетика Олаф Шольц Германия Канада
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