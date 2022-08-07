Зеленский учредил награду «За оборону Украины»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 20:35
Беспилотник и балкон: как США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Политика, 20:30
В коллекторе Москвы нашли тело одного из заблокированных рабочих Общество, 20:28
Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» первую победу в сезоне Спорт, 20:24
Сирены тревоги сработали в Тель-Авиве после сообщений о перемирии Политика, 20:05
Бывшей первой ракетке мира из Белоруссии отказали в канадской визе Спорт, 19:55
Зеленский учредил награду «За оборону Украины» Политика, 19:49
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 19:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Посол Украины предложил Уотерсу переехать в Россию из-за слов об операции Политика, 19:40
Вокалист группы Limp Bizkit Фред Дёрст женился в четвертый раз Life, 19:29
Гол парагвайского новичка принес «Динамо» победу в матче РПЛ Спорт, 19:29
Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа. Главное Политика, 19:15
В Ливане заявили об изменении курса первого сухогруза с украинским зерном Политика, 19:15
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности Политика, 18:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский учредил награду «За оборону Украины»

К новой награде будут представлять тех, кто принимал непосредственное участие в обороне Украины или помогал в этом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении награды «За оборону Украины». Документ опубликован на сайте президента.

Как следует из документа, к такой награде могут быть представлены военнослужащие и сотрудники ВСУ, Нацгвардии, СБУ, внешней разведки, правоохранительных и других органов власти, которые принимали непосредственное участие в осуществлении «мер по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства».

Кадыров назвал авансом награждение орденом Александра Невского
Политика
Рамзан Кадыров

Также предусмотрено награждение волонтеров или других лиц, которые активно способствовали выполнению задач, связанных с обороной Украины, говорится в указе.

Министерство обороны Украины опубликовало изображение медалей. Они представлены в двух видах: золотая и серебряная. В первом случае лента зелено-красная, во втором — серо-красная. На одной стороне медали изображен украинский герб и четыре скрещенных меча, на другой — надпись «За оборону Украины».

Фото:Офіс Президента України Фото:Офіс Президента України

Это вторая боевая награда, учрежденная Зеленским с конца февраля. Первой был «Крест боевых заслуг», указ о создании которого украинский президент подписал в мае. К этой награде представляют за «личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником», отмечалось в соответствующем указе Зеленского.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке
Инструкции
Pro
Книга надежды. Руководство по выживанию в трудные времена
Саммари
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Hichem Meghachou / Unsplash Что сегодня нужно знать о корпоративных мероприятиях
Статьи
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки
Статьи
Pro
Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи

Она представляет собой скрещенные вверх золотые мечи с украинским гербом по центру и лентой, выполненной в цветах украинского флага. Первым кавалером «Креста боевых заслуг» стал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, сообщала пресс-служба президента Украины.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине награда оборона Владимир Зеленский
Материалы по теме
Путин наградил Лепса и Соловьева
Общество
В ЛНР посмертно наградили Жириновского почетным знаком благодарности
Политика
Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу до 10 лет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter