Зеленский учредил награду «За оборону Украины»

К новой награде будут представлять тех, кто принимал непосредственное участие в обороне Украины или помогал в этом

Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении награды «За оборону Украины». Документ опубликован на сайте президента.

Как следует из документа, к такой награде могут быть представлены военнослужащие и сотрудники ВСУ, Нацгвардии, СБУ, внешней разведки, правоохранительных и других органов власти, которые принимали непосредственное участие в осуществлении «мер по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства».

Также предусмотрено награждение волонтеров или других лиц, которые активно способствовали выполнению задач, связанных с обороной Украины, говорится в указе.

Министерство обороны Украины опубликовало изображение медалей. Они представлены в двух видах: золотая и серебряная. В первом случае лента зелено-красная, во втором — серо-красная. На одной стороне медали изображен украинский герб и четыре скрещенных меча, на другой — надпись «За оборону Украины».

Это вторая боевая награда, учрежденная Зеленским с конца февраля. Первой был «Крест боевых заслуг», указ о создании которого украинский президент подписал в мае. К этой награде представляют за «личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником», отмечалось в соответствующем указе Зеленского.

Читайте на РБК Pro Pro Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох Статьи Pro Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Инструкции Pro Книга надежды. Руководство по выживанию в трудные времена Книга надежды. Руководство по выживанию в трудные времена Саммари Pro Как просить повышения зарплаты: 9 правил Как просить повышения зарплаты: 9 правил Инструкции Pro Что сегодня нужно знать о корпоративных мероприятиях Что сегодня нужно знать о корпоративных мероприятиях Статьи Pro Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ Статьи Pro Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Статьи Pro Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей Статьи

Она представляет собой скрещенные вверх золотые мечи с украинским гербом по центру и лентой, выполненной в цветах украинского флага. Первым кавалером «Креста боевых заслуг» стал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, сообщала пресс-служба президента Украины.