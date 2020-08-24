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СМИ узнали о «частном канале» общения главы РФПИ Дмитриева с зятем Трампа

По информации Daily Beast, Джаред Кушнер часто контактирует с Дмитриевым на протяжении трех с половиной лет. Они обмениваются информацией о том, как «США и Россия могут работать вместе», утверждает издание
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС)

Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер поддерживает личный контакт с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на более десятка нынешних и бывших сотрудников Белого дома.

Как отмечает издание, Дмитриев был одним из основных участников встречи на Сейшельских Островах в январе 2017 года с бывшим генеральным директором Blackwater (американская частная военная компания) Эриком Принсом, на которой они обсудили дорожную карту американо-российского сотрудничества после победы Трампа на выборах. «С тех пор Кушнер и Дмитриев обменивались информацией — часто на расстоянии, а иногда и через посредников — о том, как США и Россия могут работать вместе», — утверждается в материале.

Эти и другие переговоры издание The Daily Beast в заголовке материала называет «частным каналом» между Дмитриевым и Кушнером.

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По словам нескольких высокопоставленных официальных лиц из администрации Трампа, Кушнер и Дмитриев, в частности, обсуждали создание совместного делового совета для увеличения инвестиций, целью которого было подписание мирного соглашения на Ближнем Востоке. Кроме того, они обсуждали вопросы сокращения уровня добычи нефти и борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как отмечает Daily Beast, отправка весной этого года в разгар пандемии коронавируса медицинского груза с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из России в США стала результатом общения Кушнера с Дмитриевым. По информации издания, логистическими вопросами приема гуманитарного груза из России занимался Госдепартамент, а организационные моменты, включая поиск поставщиков, было доверено контролировать лично Кушнеру. По словам источников, зять Трампа лично договорился о поставке этого груза и «ускорил заключение сделки о поставке, опираясь на свое личное знакомство с Дмитриевым».

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Министерство финансов США и Госдеп отказались прокомментировать информацию о связях Кушнера с Дмитриевым. Белый дом не отреагировал на запрос издания. РФПИ, который находится под санкциями США, и Дмитриев также не ответили на запросы о комментариях.

В пресс-службе РФПИ отказались прокомментировать РБК эту информацию.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: РФПИ, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Дональд Трамп
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