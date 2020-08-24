СМИ узнали о «частном канале» общения главы РФПИ Дмитриева с зятем Трампа

По информации Daily Beast, Джаред Кушнер часто контактирует с Дмитриевым на протяжении трех с половиной лет. Они обмениваются информацией о том, как «США и Россия могут работать вместе», утверждает издание

Кирилл Дмитриев (Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС)

Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер поддерживает личный контакт с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на более десятка нынешних и бывших сотрудников Белого дома.

Как отмечает издание, Дмитриев был одним из основных участников встречи на Сейшельских Островах в январе 2017 года с бывшим генеральным директором Blackwater (американская частная военная компания) Эриком Принсом, на которой они обсудили дорожную карту американо-российского сотрудничества после победы Трампа на выборах. «С тех пор Кушнер и Дмитриев обменивались информацией — часто на расстоянии, а иногда и через посредников — о том, как США и Россия могут работать вместе», — утверждается в материале.

Эти и другие переговоры издание The Daily Beast в заголовке материала называет «частным каналом» между Дмитриевым и Кушнером.

По словам нескольких высокопоставленных официальных лиц из администрации Трампа, Кушнер и Дмитриев, в частности, обсуждали создание совместного делового совета для увеличения инвестиций, целью которого было подписание мирного соглашения на Ближнем Востоке. Кроме того, они обсуждали вопросы сокращения уровня добычи нефти и борьбы с распространением коронавируса COVID-19.