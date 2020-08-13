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Forbes узнал о регулярном общении Канье Уэста с зятем Трампа

По данным издания, Джаред Кушнер мог убеждать музыканта продолжить участие в президентской гонке. Таким образом предвыборный штаб Трампа намерен оттянуть часть голосов у бывшего вице-президента США Джо Байдена, пишет Forbes
Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Американский рэпер Канье Уэст после объявления о планах баллотироваться на пост президента США регулярно общается с Джаредом Кушнером — советником и одновременно зятем действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает Forbes.

По данным источников издания, Уэст связывается с Кушнером, который руководит кампанией по переизбранию Трампа, почти каждый день.

Forbes напоминает, что на прошлой неделе рэпер дал изданию интервью, в ходе которого не стал спорить с утверждением, что его попытка стать следующим президентом США обречена на провал. Однако несколько часов спустя после выхода этого материала написал в Twitter: «Моя цель — победить».

Как отмечает Forbes, темой бесед Кушнера с Уэстом могли быть именно шансы последнего одержать победу на выборах. Журнал пишет, что зять Трампа имеет большое влияние на рэпера. По данным источников, близких к Уэсту, Кушнер мог убеждать его продолжить участие в президентской гонке.

«Джаред испуган, он не хочет, чтобы я баллотировался, поскольку знает, что я смогу победить», — заявил Уэст своему окружению после одной из бесед с Кушнером, пишет Forbes.

Канье Уэст отказался спорить о своем возможном провале на выборах
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Канье Уэст

По данным The New York Times, частная встреча рэпера с зятем Трампа состоялась на прошлых выходных в штате Колорадо, где Кушнер со своей женой Иванкой Трамп находился на отдыхе. Для этого Уэст прибыл из своего поместья в городок Теллурайд.

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В своем Twitter музыкант подтвердил, что действительно встречался с зятем Трампа, но не сообщил подробностей. «Я хочу дать интервью The New York Times о моей встрече с Джаредом», — написал он, добавив, что обсуждал с Кушнером книгу Клода Андерсона PowerNomics.

По информации Forbes, встреча Уэста и Кушнера может быть связана с намерением первого включить свое имя в бюллетени для голосования на выборах президента США. Таким образом предвыборный штаб Трампа намерен оттянуть часть голосов у демократа Джо Байдена, бывшего вице-президента США и основного соперника действующего главы государства.

В интервью Forbes на прошлой неделе Уэст согласился с тем, что своим участием понизит шансы на успех Байдена. «Я не отрицаю этого, я же только что сказал», — пояснил он.

Ранее в июле Трамп заявил, что Уэсту «не составит труда» отобрать у Байдена голоса темнокожего населения США. При этом президент подчеркнул, что, по его мнению, бывший вице-президент «не сделал ничего хорошего для чернокожих».

Уэст объявил о планах выдвинуться кандидатом на пост президента США в начале июля. В середине месяца он подал заявку на регистрацию кандидатом в Федеральную избирательную комиссию. Музыкант зарегистрирован в качестве независимого кандидата.

Авторы: Михаил Котляр, Наталия Анисимова
Теги: Канье Уэст, выборы, США
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