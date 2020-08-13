Forbes узнал о регулярном общении Канье Уэста с зятем Трампа

По данным издания, Джаред Кушнер мог убеждать музыканта продолжить участие в президентской гонке. Таким образом предвыборный штаб Трампа намерен оттянуть часть голосов у бывшего вице-президента США Джо Байдена, пишет Forbes

Канье Уэст (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Американский рэпер Канье Уэст после объявления о планах баллотироваться на пост президента США регулярно общается с Джаредом Кушнером — советником и одновременно зятем действующего главы государства Дональда Трампа, сообщает Forbes.

По данным источников издания, Уэст связывается с Кушнером, который руководит кампанией по переизбранию Трампа, почти каждый день.

Forbes напоминает, что на прошлой неделе рэпер дал изданию интервью, в ходе которого не стал спорить с утверждением, что его попытка стать следующим президентом США обречена на провал. Однако несколько часов спустя после выхода этого материала написал в Twitter: «Моя цель — победить».

Как отмечает Forbes, темой бесед Кушнера с Уэстом могли быть именно шансы последнего одержать победу на выборах. Журнал пишет, что зять Трампа имеет большое влияние на рэпера. По данным источников, близких к Уэсту, Кушнер мог убеждать его продолжить участие в президентской гонке.

«Джаред испуган, он не хочет, чтобы я баллотировался, поскольку знает, что я смогу победить», — заявил Уэст своему окружению после одной из бесед с Кушнером, пишет Forbes.