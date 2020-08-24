Эксперты назвали регионы с высокими шансами второго тура на выборах глав

Наиболее сложная кампания, по оценке «Минченко Консалтинг», предстоит врио губернатора Архангельской области Александру Цыбульскому, даже несмотря на то, что к участию в выборах не был допущен один из лидеров экологического протеста в Шиесе Олег Мандрыкин. Эксперты отмечают, что Цыбульский сам включился в борьбу с экологическими проблемами, пообещав закрытие мусорного полигона в Шиесе, но напоминают о неудачном участии врио губернатора в попытке запуска проекта по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
К числу проблемных для федерального центра регионов на выборах 2020 года эксперты отнесли также Иркутскую область. По их мнению, назначение врио иркутского губернатора Игоря Кобзева прошло без согласования с сильными группами интересов, которые традиционно влияют на иркутскую политику, а потому им будет сложно сплотить вокруг «варяга». При этом у Кобзева, отмечается в докладе, будет сильный конкурент — коммунист Михаил Щапов, ранее одержавший в регионе победу над единороссом в одномандатном округе на выборах в Государственную Думу.
«Кампания в пользу Кобзева может оказаться весьма затратной, ведь цена, которую местные элиты попросят за оказание деятельной помощи в ходе кампании, будет высока», — говорится в докладе.
Слабым кандидатом от власти эксперты считают губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который, по их оценке, «идет на выборы с крайне несовременным образом без видимых признаков обновления».
Губернатора Костромской области Сергея Ситникова эксперты «Минченко Консалтинг» называют вышедшим из группы аутсайдеров (за счет поддержки президента по вопросу переизбрания на новый губернаторский срок), однако по-прежнему считают высокой вероятность второго тура. Переизбрание губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, по оценке экспертов, также далеко не гарантировано, а сама избирательная кампания может как прибавить ему «политический вес, так и отнять его».
Как средняя вероятность второго тура в докладе «Минченко Консалтинг» оценивается при проведение губернаторских выборов в таких регионах, как:
- Ростовская область;
- Тамбовская область;
- Пермский край;
- Республика Коми
Авторы доклада, в частности, напоминают, что в Коми также набирают обороты экологические протесты, а тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «существенно подорвала» доверие граждан к системе органов власти региона. «Обе проблемы можно отнести к разряду проблем, вторгающихся в сферу личной безопасности, отчего они особенно остро воспринимаются и могут служить эффективным мотивом для мобилизации», — говорится в документе.
Кроме прямых выборов губернаторов в 18 регионах, 13 сентября в России должны пройти также выборы депутатов местных парламентов еще в 11 регионах, а также довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах, довыборы депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов.