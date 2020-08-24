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Эксперты назвали регионы с высокими шансами второго тура на выборах глав

Почти в каждом третьем регионе России, где 13 сентября пройдут выборы, губернатора с первой попытки выбрать не удастся, считают эксперты «Минченко Консалтинг»,
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В воскресенье, 13 сентября, в 18 регионах России должны пройти прямые выборы губернаторов, однако почти в каждом третьем, по прогнозу экспертов коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», глава региона в этот день вряд ли будет выбран. В подготовленном холдингом рейтинге политической устойчивости местных лидеров «Госсовет 2.0» отмечается, что в пяти регионах России для выборов губернатора с высокой вероятностью потребуется проведение второго труда.

К числу таких регионов эксперты «Минченко Консалтинг» отнесли следующие:

  • Архангельская область;
  • Иркутская область;
  • Костромская область;
  • Пензенская область;
  • Краснодарский край

«Пандемия коронавируса, последовавшие за ней локдаун и рост социальноэкономической напряженности, а также новый виток антиистеблишментных настроений на Дальнем Востоке (а затем и на Западе — во внешнем контуре Беларуси) вместе задают напряженный контекст перед единым днем голосования в российских регионах», — отмечают эксперты.

В связи с этим федеральный центр в 2020 году решил «снизить интенсивность ротации губернаторского корпуса» — в 9 регионах из 18-ти на выборы идут действующие губернаторы. Однако, по мнению экспертов, в регионах сохраняется запрос «на обновление власти и элиты», что увеличивает возможность протестного голосования.

Наиболее сложная кампания, по оценке «Минченко Консалтинг», предстоит врио губернатора Архангельской области Александру Цыбульскому, даже несмотря на то, что к участию в выборах не был допущен один из лидеров экологического протеста в Шиесе Олег Мандрыкин. Эксперты отмечают, что Цыбульский сам включился в борьбу с экологическими проблемами, пообещав закрытие мусорного полигона в Шиесе, но напоминают о неудачном участии врио губернатора в попытке запуска проекта по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

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К числу проблемных для федерального центра регионов на выборах 2020 года эксперты отнесли также Иркутскую область. По их мнению, назначение врио иркутского губернатора Игоря Кобзева прошло без согласования с сильными группами интересов, которые традиционно влияют на иркутскую политику, а потому им будет сложно сплотить вокруг «варяга». При этом у Кобзева, отмечается в докладе, будет сильный конкурент — коммунист Михаил Щапов, ранее одержавший в регионе победу над единороссом в одномандатном округе на выборах в Государственную Думу.

«Кампания в пользу Кобзева может оказаться весьма затратной, ведь цена, которую местные элиты попросят за оказание деятельной помощи в ходе кампании, будет высока», — говорится в докладе.

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Слабым кандидатом от власти эксперты считают губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который, по их оценке, «идет на выборы с крайне несовременным образом без видимых признаков обновления».

Губернатора Костромской области Сергея Ситникова эксперты «Минченко Консалтинг» называют вышедшим из группы аутсайдеров (за счет поддержки президента по вопросу переизбрания на новый губернаторский срок), однако по-прежнему считают высокой вероятность второго тура. Переизбрание губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, по оценке экспертов, также далеко не гарантировано, а сама избирательная кампания может как прибавить ему «политический вес, так и отнять его».

Как средняя вероятность второго тура в докладе «Минченко Консалтинг» оценивается при проведение губернаторских выборов в таких регионах, как:

  • Ростовская область;
  • Тамбовская область;
  • Пермский край;
  • Республика Коми

Авторы доклада, в частности, напоминают, что в Коми также набирают обороты экологические протесты, а тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «существенно подорвала» доверие граждан к системе органов власти региона. «Обе проблемы можно отнести к разряду проблем, вторгающихся в сферу личной безопасности, отчего они особенно остро воспринимаются и могут служить эффективным мотивом для мобилизации», — говорится в документе.

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Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Кроме прямых выборов губернаторов в 18 регионах, 13 сентября в России должны пройти также выборы депутатов местных парламентов еще в 11 регионах, а также довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах, довыборы депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: губернаторы, Архангельская область, Иркутская область, Пензенская область ..., Краснодарский край
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