Эксперты назвали регионы с высокими шансами второго тура на выборах глав

Почти в каждом третьем регионе России, где 13 сентября пройдут выборы, губернатора с первой попытки выбрать не удастся, считают эксперты «Минченко Консалтинг»,

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В воскресенье, 13 сентября, в 18 регионах России должны пройти прямые выборы губернаторов, однако почти в каждом третьем, по прогнозу экспертов коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», глава региона в этот день вряд ли будет выбран. В подготовленном холдингом рейтинге политической устойчивости местных лидеров «Госсовет 2.0» отмечается, что в пяти регионах России для выборов губернатора с высокой вероятностью потребуется проведение второго труда.

К числу таких регионов эксперты «Минченко Консалтинг» отнесли следующие:

Архангельская область;

Иркутская область;

Костромская область;

Пензенская область;

Краснодарский край

«Пандемия коронавируса, последовавшие за ней локдаун и рост социальноэкономической напряженности, а также новый виток антиистеблишментных настроений на Дальнем Востоке (а затем и на Западе — во внешнем контуре Беларуси) вместе задают напряженный контекст перед единым днем голосования в российских регионах», — отмечают эксперты.

В связи с этим федеральный центр в 2020 году решил «снизить интенсивность ротации губернаторского корпуса» — в 9 регионах из 18-ти на выборы идут действующие губернаторы. Однако, по мнению экспертов, в регионах сохраняется запрос «на обновление власти и элиты», что увеличивает возможность протестного голосования.