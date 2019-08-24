Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасти

Глава государства остался недоволен, в частности, системой оплаты труда и другими моментами в организации работы угольной промышленности, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи (встреча с руководителями угледобывающих компаний, которая прошла 22 августа. — РБК), в частности профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату», — рассказал он журналистам.

По словам официального представителя президента, Путину также не понравились и другие моменты в организации работы угольной промышленности, и он отразил это все в подписанном перечне поручений. Документ, отметил Песков, был подписан за сутки до Дня шахтера.

В списке поручений президента: