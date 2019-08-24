Путин поручил ФСБ помочь с экспортом угля

План совместных мероприятий правительство и ФСБ должны проработать по этому вопросу до 1 февраля следующего года. В прошлом году глава государства говорил, что России следует выходить на новые рынки экспорта угля

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Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ синхронизировать планы развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами по экспорту угля. Полный список поручений размещен на сайте Кремля.

На это глава государства отвел пять месяцев, обозначив срок до 1 февраля 2020 года. Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьера Дмитрия Медведева и главу ФСБ Александра Бортникова. ФСБ отвечает за охрану границы (погранслужба является ее структурным подразделением).

По словам источника РБК, поручение дано в связи с недозагрузкой погранпереходов в Китай — чтобы сбалансировать экспорт угля. Для экспортеров сейчас выгоднее экспортировать в Японию и Корею, где выше цены, но там есть инфраструктурные ограничения по железным дорогам и портам.

Путин также поручил Медведеву до конца октября представить положения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении угля. А Министерство энергетики при подготовке долгосрочной программы развития угольной промышленности должно предусмотреть глубокую переработку угля в регионах его добычи, а также обратить внимание на потенциал развития производства из угля сжиженных газов и водорода. Проконтролировать это должен лично глава ведомства Александр Новак.