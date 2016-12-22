СК обвинил «Правый сектор» в подготовке убийства 50 российских чиновников

В России заведено уголовное дело в отношении деятелей украинской организации «Правый сектор». В Следственном комитете их действия квалифицировали как подготовку убийства 50 российских должностных лиц

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении членов украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) после публикации документа под названием «приговор Центрального национального суда «Правого сектора». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечает пресс-служба СК, «приговор» был вынесен после того, как в мае 2018 года в Симферополе был осужден на четыре года и два месяца участник событий на Майдане Александр Костенко.

«В этом «документе», заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации «Правый сектор» о совершении в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении Костенко, а также вынесении ему приговора», — сообщает СК.

Действия авторов «приговора» квалифицированы следователями СК как приготовление к совершению убийств и покушений на жизни государственных деятелей.

В СКР добавили, что вскоре предъявят обвинения лидеру «Правого сектора» Дмитрию Ярошу и его последователям.

Это не первое уголовное дело в России против членов «Правого сектора». Лидеров организации обвинили в участии в боях против российских солдат на стороне чеченских сепаратистов. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал экстремистской деятельность «Правого сектора» и партии «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО). Также Верховный суд признал экстремистскими общественные организации «Трезубец Степана Бандеры» и «Украинскую повстанческую армию».

Признания «Правого сектора» и УНА-УНСО экстремистскими и запрета их деятельности на территории России потребовала Генпрокуратура РФ.