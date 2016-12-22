ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,47 67,19 EUR Нал. 79,17 77,80 USD Бирж. 67,94 -0,25 EUR Бирж. 78,54 -0,20 USD ЦБ. 68,53 +0,91 EUR ЦБ. 79,25 +1,05 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6535,30 +107,10 IMOEX 2250,48 -0,42% RTSI 1043,79 -0,02% Brent 75,27 +0,90% DJIA 25656,98 -0,30% Nasdaq 7878,46 -0,13%
СК обвинил «Правый сектор» в подготовке убийства 50 российских чиновников
Лента новостей
Белоусов заявил «кажется, договорились» перед встречей с бизнесом 12:09, Бизнес После аренды «однушки» у студента в Москве остается только 15% зарплаты 12:08, Бизнес Российский пианист победил на конкурсе Eurovision Young Musicians 11:59, Общество Дэвид Шварц, Ripple: биткоин менее децентрализован, чем XRP 11:57, Крипто Рубль укрепился к доллару и евро 11:53, Финансы Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 11:44, Партнерский материал Банки и долевое строительство: последствия поправок в 214-ФЗ 11:41, Недвижимость Меркель призвала Россию не считать ЕС и НАТО врагами 11:21, Политика Генпрокурор США ответил на критику Трампа по поводу надзора за Минюстом 11:18, Политика Паньшин временно сменил Бабича во главе полпредства в Приволжском округе 11:05, Политика Как работают, строят личную жизнь и тратят деньги поколения X, Y и Z 11:04, Партнерский материал СК обвинил «Правый сектор» в подготовке убийства 50 российских чиновников 10:55, Политика Центробанк изменил правила оформления е-ОСАГО 10:47, Финансы Когда ржавеет броня: способ защитить свои деньги и информацию от хакеров 10:45, РБК и Microsoft Bitcoin подорожал: SEC пересмотрит решение по криптовалютным ETF 10:36, Крипто В США обвиняемую в утечке секретного доклада АНБ осудили на пять лет 10:35, Политика Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 10:15, РБК и Schneider Electric Меркель отвергла зависимость Германии от России из-за газопровода 10:10, Политика Alibaba инвестировала $3 млрд в новый бизнес: как это скажется на акциях 10:05, Quote Глава ФСВТС анонсировал отказ от долларов при расчете за оружейные сделки 10:03, Экономика «Военторг» рассказал о создании «военного «Сникерса» 09:47, Политика Ильдар Сибгатуллин – РБК: «Даже в новых машинах бывают скрытые дефекты» 09:45, Авто Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 09:45, РБК и Сбербанк Умер советский футболист Алексей Парамонов 09:30, Общество Microsoft заподозрили во взятках и откатах при продаже Word в Венгрии 09:16, Бизнес Путин назначил Бабича новым послом в Белоруссии 09:04, Политика Новым премьер-министром Австралии стал Скотт Моррисон 08:45, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 08:42, РБК и Сбербанк
СК обвинил «Правый сектор» в подготовке убийства 50 российских чиновников
Политика, 10:55
0
СК обвинил «Правый сектор» в подготовке убийства 50 российских чиновников
В России заведено уголовное дело в отношении деятелей украинской организации «Правый сектор». В Следственном комитете их действия квалифицировали как подготовку убийства 50 российских должностных лиц
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении членов украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) после публикации документа под названием «приговор Центрального национального суда «Правого сектора». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечает пресс-служба СК, «приговор» был вынесен после того, как в мае 2018 года в Симферополе был осужден на четыре года и два месяца участник событий на Майдане Александр Костенко.

«В этом «документе», заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации «Правый сектор» о совершении в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении Костенко, а также вынесении ему приговора», — сообщает СК.

Действия авторов «приговора» квалифицированы следователями СК как приготовление к совершению убийств и покушений на жизни государственных деятелей.

В СКР добавили, что вскоре предъявят обвинения лидеру «Правого сектора» Дмитрию Ярошу и его последователям.

Это не первое уголовное дело в России против членов «Правого сектора». Лидеров организации обвинили в участии в боях против российских солдат на стороне чеченских сепаратистов. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал экстремистской деятельность «Правого сектора» и партии «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО). Также Верховный суд признал экстремистскими общественные организации «Трезубец Степана Бандеры» и «Украинскую повстанческую армию».

Признания «Правого сектора» и УНА-УНСО экстремистскими и запрета их деятельности на территории России потребовала Генпрокуратура РФ.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: «Правый сектор» , судебный процесс , Следственный комитет
Главное
Белоусов заявил «кажется, договорились» перед встречей с бизнесом Бизнес
Материалы по теме
Суд заочно арестовал вступившего в «Правый сектор» россиянина Общество
Суд в России приговорил активиста «Правого сектора» к двум годам колонии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter