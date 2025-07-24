В аэропорту Сочи задержали более 100 рейсов на фоне атак дронов

В аэропорту Сочи после атаки БПЛА задержали более 100 рейсов

Ночью 23 июля в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. К утру 24 июля ограничения сняли. Однако рейсы продолжают задерживаться

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В аэропорту Сочи более 100 рейсов задержали на прилет и вылет, следует из информации на сайте воздушной гавани. С ночи 24 июля и до конца дня 68 рейсов задержали для посадки в аэропорту, 43 — на вылет. Задержки рейсов в Сочи фиксируются в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Томске, Перми, Тюмени, Челябинске, Стамбуле и Бодруме.

«В настоящий момент обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная, работают точки общепита, места для отдыха имеются во всех секторах, как в общей зоне, так и в чистой, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, функционирует комната матери и ребенка», — сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

Также там добавили, что представители компаний работают с пассажирами задержанных рейсов. Кроме того, в залах аэропорта находятся менеджеры по гостеприимству, которые помогают в случае возникновения вопросов.

Ночью 23 июля в аэропорту Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. К утру 24 июля ограничения сняли.

Ночью 24 июля произошла атака БПЛА на Сочи. В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной, в результате атаки два человека погибли, 11 пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В момент падения рядом находились две женщины, обе скончались от полученных ранений.

Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу, рассказал губернатор.