Двое железнодорожников погибли в Сочи при ударе БПЛА

При ударе БПЛА в Сочи в ночь на 24 июля погибли два сотрудника ФПК, сообщила компания.

«Пострадали 5 работников поездной бригады ФПК, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле», — сообщили в компании.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о двух погибших.

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