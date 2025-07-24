Двое железнодорожников погибли в Сочи при ударе БПЛА
При ударе БПЛА в Сочи в ночь на 24 июля погибли два сотрудника ФПК, сообщила компания.
«Пострадали 5 работников поездной бригады ФПК, которые следовали после рейса к месту отдыха на автомобиле», — сообщили в компании.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о двух погибших.
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