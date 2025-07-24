МИД Германии увидел возможность для Украины «влиять» на территорию России
Украина будет иметь возможность «оказывать влияние» на территорию России, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью Zeit.
Что именно он имеет ввиду, министр не раскрыл.
«Украина имеет право защищаться от атак. Для этого Украина также будет иметь средства влияния на российскую территорию», — сказал политик, говоря о возможности передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus.
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