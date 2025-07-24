В «Сириусе» сообщили о работе ПВО

Работа ПВО слышна на федеральной территории «Сириус», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу территории.

Позднее глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщил о попадании по расположенной там нефтебазе.

Сириус — название поселка городского типа в Имеретинской низменности. Это первая в России федеральная территория, созданная 22 декабря 2020 года. Названа в честь одноименного образовательного центра для одаренных детей, основанного там же в 2014 году. Особый статус сделал территорию экономически самостоятельной: у нее собственные бюджет, имущество и имущественные права. Руководство поселка взяло на себя и расходы по содержанию олимпийских объектов.

По сведениям «РИА Новости», на территории Сочи, также расположенного в Краснодарском крае, ночью были слышны звуки не менее пяти взрывов. Минобороны сообщало об уничтожении над регионом двух дроном между 20:40 и 23:50 23 июля, а также десяти беспилотников над акваторией Черного моря.

Аэропорт Сочи в ночь на 24 июля ограничил работу. Меры были введены около 23:08 мск. Как следует из телеграм-канала представителя Росавиации, они действуют до сих пор.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам дронов. В ночь на 24 июля угрозу атаки беспилотников ввели также в Ставропольском крае и на территории Кабардино-Балкарии. На момент создания материала, режим все еще действует, его ввели в 0:18 мск и 0:35 мск соответственно.

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