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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Politico узнал о ярости Трампа из-за дела Эпштейна

Politico: Трамп в ярости из-за интереса общества к делу финансиста Эпштейна
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент США взбешен из-за внимания общественности к делу миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в склонении несовершеннолетних к проституции. Он расстроен, что ситуация затмила его политические победы, выяснило Politico
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп «в ярости» из-за всеобщего интереса к материалам, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, которые Белый дом отказался публиковать, сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Один из собеседников, близких к администрации, пояснил, что впервые видит президента в таком состоянии.

Президент США и его подчиненные считали, что проведут лето, наслаждаясь результатами работы: им удалось продавить через конгресс спорный налоговый законопроект, заставить несколько стран заключить торговые сделки, убедить НАТО увеличить расходы на оборону, объясняет издание. Но вместо этого скандал вокруг Эпштейна затмевает все остальное.

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Фото:Stephanie Keith / Getty Images

«Он считает, что есть гораздо более важные истории, заслуживающие внимания», — пояснил источник в Белом доме. По словам собеседника, Трамп недоволен неспособностью подчиненных пресечь теории заговора вокруг Эпштейна и его смерти, которые сами же и распространяли. Отчасти недовольство вызвано пониманием, что это «уязвимое место», пояснил источник Politico.

«Работаешь по 12–15 часов в день, решая реальные проблемы, а потом включаешь телевизор и видишь, как люди только и говорят о Джеффри Эпштейне, это раздражает. Именно так мыслит президент», — резюмировал источник.

Джеффри Эпштейн — инвестиционный банкир, в 2008 году он признал вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го и обвинен в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере — еще до суда. Судмедэкспертиза признала смерть 66-летнего миллиардера самоубийством.

Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гилейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Трамп и Эпштейн дружили на протяжении 15 лет и вместе проводили время до ссоры в 2004 году, сообщала The New York Times. По мере того как нарастала критика в отношении дела Эпштейна, пишет газета, даже союзники Трампа продвигали теории о том, что правительство скрывало масштабы «поруки». CNN в июле опубликовал видеозаписи 1993 года, на которых Эпштейн и Трамп появляются вместе.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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