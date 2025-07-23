Politico узнал о ярости Трампа из-за дела Эпштейна

Президент США взбешен из-за внимания общественности к делу миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в склонении несовершеннолетних к проституции. Он расстроен, что ситуация затмила его политические победы, выяснило Politico

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп «в ярости» из-за всеобщего интереса к материалам, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, которые Белый дом отказался публиковать, сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Один из собеседников, близких к администрации, пояснил, что впервые видит президента в таком состоянии.

Президент США и его подчиненные считали, что проведут лето, наслаждаясь результатами работы: им удалось продавить через конгресс спорный налоговый законопроект, заставить несколько стран заключить торговые сделки, убедить НАТО увеличить расходы на оборону, объясняет издание. Но вместо этого скандал вокруг Эпштейна затмевает все остальное.

«Он считает, что есть гораздо более важные истории, заслуживающие внимания», — пояснил источник в Белом доме. По словам собеседника, Трамп недоволен неспособностью подчиненных пресечь теории заговора вокруг Эпштейна и его смерти, которые сами же и распространяли. Отчасти недовольство вызвано пониманием, что это «уязвимое место», пояснил источник Politico.

«Работаешь по 12–15 часов в день, решая реальные проблемы, а потом включаешь телевизор и видишь, как люди только и говорят о Джеффри Эпштейне, это раздражает. Именно так мыслит президент», — резюмировал источник.

Джеффри Эпштейн — инвестиционный банкир, в 2008 году он признал вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го и обвинен в торговле девушками-подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере — еще до суда. Судмедэкспертиза признала смерть 66-летнего миллиардера самоубийством. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гилейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Трамп и Эпштейн дружили на протяжении 15 лет и вместе проводили время до ссоры в 2004 году, сообщала The New York Times. По мере того как нарастала критика в отношении дела Эпштейна, пишет газета, даже союзники Трампа продвигали теории о том, что правительство скрывало масштабы «поруки». CNN в июле опубликовал видеозаписи 1993 года, на которых Эпштейн и Трамп появляются вместе.