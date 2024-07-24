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Политика ,  
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В России сменился командующий дальней авиацией

Командующим дальней авиацией стал генерал-майор Кувалдин
Сергей Кобылаш
Сергей Кобылаш (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) и командующим Военно-воздушными силами стал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, следует из данных на сайте Министерства обороны.

Командующим дальней авиацией вместо Кобылаша стал генерал-майор Сергей Кувалдин. На вооружении дальней авиации стоят стратегические бомбардировщики.

На изменения обратило внимание ТАСС.

Материал дополняется.

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