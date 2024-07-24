В России сменился командующий дальней авиацией
Заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) и командующим Военно-воздушными силами стал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, следует из данных на сайте Министерства обороны.
Командующим дальней авиацией вместо Кобылаша стал генерал-майор Сергей Кувалдин. На вооружении дальней авиации стоят стратегические бомбардировщики.
На изменения обратило внимание ТАСС.
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