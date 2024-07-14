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Военная операция на Украине ,  
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Летчик рассказал подробности попытки Украины угнать Ту-22М3

Сюжет
Военная операция на Украине
Летчик Ту-22М3, о попытке угона которого сообщала ФСБ, рассказал, что спецслужбы Украины вышли на него осенью 2023 года и предлагали «гуманным способом устранить» остальных членов экипажа
Фото: Пресс-служба ФСБ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ФСБ / РИА Новости

Командир стратегического бомбардировщика Ту-22М3, о пресечении попытки угона которого отчиталась ФСБ ранее на этой неделе, сообщил, что украинские спецслужбы вышли на него в октябре 2023 года через мессенджер Telegram.

Летчик, чье имя не раскрывается, рассказал подробности попытки покушения в программе «Вести» на канале «Россия 1». По словам пилота, изначально представители спецслужб, пытаясь завербовать его, предложили ему $1 млн, «сославшись на закон Украины», но потом «решили поднять ставку и подняли до трех».

Экипаж Ту-22М3 состоял из четырех человек. Со слов командира, собеседники предложили ему «их катапультировать принудительно, так сказать, гуманным способом устранить, то есть фактически убить» (цитата по ТАСС).

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Как ранее заявляла ФСБ, вербовщики предлагали летчику не только денежное вознаграждение, но и гражданство Италии. Военнослужащий рассказал об этом начальству, после чего российские спецслужбы начали «оперативную игру». В ходе нее российская контрразведка получила данные, которые позволили военным ударить по аэродрому Вооруженных сил Украины Озерное в Житомирской области.

Когда именно произошла атака на аэродром, в сообщении ведомства не уточнялось. «РИА Новости» в марте писало, что Озерное попало под российский ракетный удар. За два года до этого, в марте 2022-го, представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что аэродром «выведен из строя высокоточным оружием большой дальности».

По данным ФСБ, к попытке угона причастны спецслужбы стран НАТО. Сотрудник ведомства сообщил также, что для операции Украина выбрала Молдавию, поскольку «там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно, реализуя свои разведывательные акции». Ведомство еще летом 2022 года рассказывало об операции украинской военной разведки, которую «курировали спецслужбы НАТО». Тогда, по данным ФСБ, во время боевого вылета угнать пытались не только Ту-22М3, но и бомбардировщики Су-24 и Су-34.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ту-22МЗ ФСБ угон самолета российский летчик спецслужбы Украина
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