Экс-депутат Белоусов подал жалобу в Верховный суд на лишение его мандата

Защита объявленного в розыск экс-депутата Вадима Белоусова подала в Верховный суд жалобу, назвав незаконным лишение его мандата за прогулы. Адвокат отметил, что если решение Думы отменят, может быть пересмотрено и дело «Макфы»

Вадим Белоусов (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Сторона защиты бывшего депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», бывшего гендиректора компании «Макфа» Вадима Белоусова подала жалобу в Верховный суд с требованием восстановить его в статусе парламентария, следует из карточки дела в картотеке суда.

В разговоре с РБК адвокат экс-депутата Игорь Трунов указал, что депутатского статуса Белоусова лишили за прогулы, однако на тот момент он числился пропавшим без вести. По его информации, Белоусов пропал без вести 3 августа 2022 года, а уже 9 августа его семья обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

В 2022 году суд признал Белоусова виновным в получении взятки на сумму свыше 3 млрд руб. и приговорил к десяти годам колонии строгого режима. На вынесение приговора Белоусов не явился, после чего его объявили в розыск. При этом он оставался депутатам еще год, пока в ноябре 2023-го Госдума не лишила его мандата за многочисленные прогулы.

«Что касается этого судебного разбирательства в Верховном суде по поводу депутата Белоусова. Там ведь разговор идет не столько о том, чтобы восстановить его статус. <…> Его уволили за прогул, то есть лишили статуса за прогул. Он не появлялся определенное количество раз и его за это лишили статуса. А на самом деле он пропал без вести. Это совершенно другая конструкция. За это тоже лишают статуса, но это совершенно другая конструкция. То есть, когда лишают статуса за то, что депутат пропал без вести, для этого нужно решение суда», — пояснил в разговоре с РБК Трунов.

Решение Госдумы о лишении Белоусова статуса он назвал незаконным, отметив, что депутат числился пропавшим с августа, а решение было вынесено месяц спустя. «То есть они уже знали, что он пропал без вести, правоохранительная система уже знала о том, что он пропал без вести, и вынесли решение за прогулы. <...> Незаконно лишили статуса, значит, должны восстановить», — заявил защитник.

«Плюс, так как он без вести пропал, летит решение гражданского суда об изъятии «Макфы». Почему? Потому что там гражданский кодекс подразумевает, что они не могут рассматривать это дело, они обязаны объявить его в розыск, выделить в отдельное производство. <...> То есть здесь определенный спектр последствий», — добавил Трунов

Суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры в марте этого года. Ответчиками выступили Белоусов, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, их родственники, а также 34 российские и иностранные компании. Надзорное ведомство заявило о «коррупционном происхождении бизнеса»: по мнению прокуратуры, Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах госвласти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения».

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры. Юревич и его семья не согласились с решением, адвокаты обжаловали его, заявив, что «был совершен должностной подлог». Тем не менее в начале июля стало известно, что крупнейший в России производитель макарон перешел под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс». Помимо того, под контроль «РСХБ-Финанс» перешел крупный хлебокомбинат СМАК, чья выручка за 2023 год составила 6,7 млрд руб., крупнейший челябинский производитель хлебобулочных изделий «Первый хлебокомбинат» и еще ряд компаний, которые ранее принадлежали семьям Юревича и Белоусова.