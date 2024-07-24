Еврокомиссия пригрозила Словакии последствиями из-за закона об иноагентах

В словацком парламенте на рассмотрении находится закон, наделяющий статусом «иноагента» любую НПО, получившую более €5 тыс. в год из-за рубежа. За его принятие выступал в том числе премьер Фицо. В ЕК пригрозили разбирательством

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Еврокомиссия (ЕК) запустит официальную процедуру устранения нарушений против Словакии, если местное правительство продолжит продвигать принятия закона о статусе иноагента для неправительственных организаций (НПО), получающих иностранное финансирование, заявила еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я была в Братиславе и выразила свою позицию предельно ясно: если вы [словацкое правительство] последуете примеру Венгрии в отношении закона об НПО, мы сразу запустим процедуру устранения нарушения, поскольку у нас уже есть решение суда на столе», — заявила она.

Данная процедура предусматривает выдвижение Еврокомиссией юридических требований к одной из стран ЕС в конкретные сроки исправить нарушения норм ЕС, за исполнением которых следит ЕК. Если этого сделано не будет, последует иск в Европейский суд юстиции с возможностью наложения штрафов на страну-нарушителя.

В словацком парламенте на рассмотрении находится закон, который наделяет статусом «организации с иностранной поддержкой» любую НПО, получившую более €5 тыс. в год из-за рубежа. Кроме того, авторы законопроекта из Словацкой национальной партии (входит в правящую коалицию) предложили ввести обязательную публикацию информации о спонсорах некоммерческих организаций.

Венгрия приняла аналогичный закон о финансируемых из-за рубежа НПО в 2017 году, но отменила его в 2021 году после того, как Европейский суд признал его незаконным.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо еще год назад агитировал за принятие в стране закона об «иностранных агентах». По мнению политика, обозначение «иностранными агентами» НПО, получающих финансирование из-за границы, не следует понимать в контексте шпионажа, а скорее как показатель того, что организация действует в интересах или при поддержке иностранных организаций.