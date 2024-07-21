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Война Израиля с ХАМАС ,  
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На юге Ливана прогремели взрывы после ударов Израиля

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Несколько взрывов произошли после ударов израильской авиации в ливанском городе Адлун, в котором находится склад боеприпасов, сообщает ливанское информационное агентство NNA.

В результате атаки пострадали три местных жителя. Атака привела к детонации снарядов на складе, закрыто движение по дороге городами Сайда и Тир.

Удар также был нанесен по населенному пункту Хараиб. В воздухе над городом Тир зафиксировали враждебный полет, передает агентство.

Израиль заявил, что готов «за секунду» перенести боевые действия в Ливан
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Ливанская группировка «Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по северным районам еврейского государства, между ЦАХАЛ и этой группировкой периодически происходят перестрелки.

В июне Армия Израиля утвердила планы наступления на Ливан. Позднее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что страна может «за секунду» перенести основные боевые действия с юга, где идет борьба с палестинской группировкой ХАМАС, на север, где располагается Ливан и действует «Хезболла». По словам министра, Израиль приближается «к перепутью принятия решений».

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Теги
Ливан Израиль взрывы Хезболла
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