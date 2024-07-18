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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль заявил, что готов «за секунду» перенести боевые действия в Ливан

Министр обороны Галант: Израиль готов за секунду начать боевые действия в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Израиль может «за секунду» перенести основные боевые действия с юга, где идет борьба с палестинской группировкой ХАМАС, на север, где располагается Ливан и действует шиитская организация «Хезболла». Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант, передает The Times of Israel.

«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть мощи ЦАХАЛа, но все может измениться в секунду — от основных усилий на юге к основным усилиям на севере. И это будет быстро, неожиданно и очень резко. Это также может произойти в результате действий («Хезболлы». — РБК)», — сказал он, выступая перед военными на севере Израиля.

По словам министра, Израиль приближается «к перепутью принятия решений».

Галант подчеркнул, что северный регион «не имеет отношения» к тому, что происходит в секторе Газа, и «Хезболла» при желании может достичь соглашения с израильской стороной вне зависимости от противостояния ЦАХАЛ и ХАМАС.

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Фото:Marwan Tahtah / Getty Images

После начала военного конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хезболла» регулярно атакует северные районы еврейского государства. В свою очередь израильская армия обстреливает позиции группировки. 18 июня ЦАХАЛ утвердила планы наступления на Ливан.

В начале июле немецкая газета Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщила, что Израиль может начать операцию против баз группировки «Хезболла» в Южном Ливане во второй половине месяца.

Ряд государств призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан в связи с вероятным обострением ситуации. В частности, это сделали Германия и Саудовская Аравия. Посол России в Ливане Александр Рудаков также предостерег россиян от поездок в эту страну.

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Теги
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС
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