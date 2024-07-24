Дело о подрыве машины в Москве передали в УСК по особо важным делам
Дело о взрыве автомобиля на севере Москвы передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По поручению руководителя главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Александровича Стрижова уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности)», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день внедорожник Toyota Land Cruiser Prado взорвался на улице Синявинской на севере Москвы, в результате пострадал мужчина: ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Бомбу прикрепили к днищу под педалями, она сработала, когда водитель завел двигатель, сообщил источник SHOT.
Среди версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение», говорил источник «РИА Новости» в правоохранительных ведомствах.
«Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники сообщали, что мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля, — офицер Минобороны по имени Андрей Торгашов. По данным «Ъ», он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. ТАСС и «360» утверждали, что машина принадлежит участнику военной операции на Украине.
Однако сам Торгашов — замначальника радиоцентра спутниковой связи, — в разговоре с RT опроверг информацию о том, что именно он находился в автомобиле. Его супруга в разговоре с телеканалом «360» также заявила, что с Торгашовым все в порядке. По ее словам, во взорвавшемся автомобиле был другой человек.
После взрыва было заведено два уголовных дела — по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). Украинские власти уже заявили о непричастности Киева к произошедшему.
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