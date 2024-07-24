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Трамп подал жалобу на Харрис из-за денег Байдена

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Выборы президента США
Штаб республиканцев обвинил демократов в краже $91,5 млн, собранных на кампанию Байдена. После выхода из гонки они перешли Харрис. Жалобу рассмотрят в избиркоме США, который возглавляет ставленник Трампа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Предвыборный штаб кандидата от республиканцев Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию (FEC), обвинив штаб вице-президента Камалы Харрис в неправомерном получении пожертвований, собранных на избирательную кампанию президента Джо Байдена. Об этом сообщают The New York Times и Bloomberg.

«Камала Харрис пытается совершить кражу на сумму $91,5 млн из оставшихся на предвыборную кампанию Джо Байдена денег — наглый захват средств, который станет крупнейшим чрезмерным взносом и крупнейшим нарушением в истории Закона о федеральных избирательных кампаниях 1971 года с поправками», — сказано в жалобе. В документе штаб демократов обвиняется в мошенничестве.

Советники Трампа пообещали заблокировать перевод средств, допуская подачу судебного иска. Жалобу в FEC могут не успеть рассмотреть до дня голосования, которое состоится примерно через сто дней, в начале ноября.

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Джо Байден

«Республиканцы могут завидовать тому, что демократы полны решимости победить Дональда Трампа и его союзников из MAGA, но необоснованные юридические претензии, подобные тем, которые они выдвигали годами, пытаясь подавить голоса и украсть выборы, только отвлекут их, пока мы набираем волонтеров, общаемся с избирателями и побеждаем на этих выборах», — заявил предвыборный штаб Харрис.

Среди экспертов единого мнения нет — некоторые называют законными действия штаба Харрис (после выхода Байдена из гонки его переименовали). Такого же мнения придерживается, в частности, бывший генеральный советник республиканца Вивека Рамасвами Стив Робертс, назвавший претензию штаба Трампа попыткой выдать, «желаемое за действительное». Он пояснил, что фонд сбора средств на кампанию Байдена — Харрис был общим для обоих кандидатов, иначе были бы созданы отдельные фонды.

Федеральную избирательную комиссию США возглавляет назначенный Трампом в период его президентства республиканец Шон Кукси. Он уже публично усомнился в законности передачи пожертвованию на кампанию Харрис. «Я думаю, что это действительно сложно, вот короткий ответ <...>. Это действительно беспрецедентно с точки зрения современной политической истории и, конечно, с точки зрения закона о финансировании избирательных кампаний», — сказал он. Его предшественница, демократ Дара Линденбаум, назвала передачу денег законной.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Закон США о финансировании предвыборной кампании гласит, что бюджет кампании, утвержденный кандидатом в президенты, может быть использован кандидатом в вице-президенты.

Опрошенные Associated Press эксперты также согласились, что Харрис вправе пользоваться собранными средствами как основной кандидат, поскольку ее имя упоминается в учредительных документах. Если же она не получит номинацию от партии, уверены эксперты, их бывший штаб сможет перевести новому кандидату лишь $2 тыс. из собранных денег.

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Дональд Трамп Камала Харрис США пожертвования
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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