Харрис собрала рекордную сумму денег после отказа Байдена от участия

Сторонники собрали около $46 млн на предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщила платформа по сбору средств ActBlue в соцсети X.

«По состоянию на 21:00 по местному времени [21 июля] рядовые сторонники собрали $46,7 миллиона через ActBlue после запуска кампании вице-президента Камалы Харрис», — говорится в сообщении.

По данным ActBlue, в этот день была собрана самая крупная сумма денег в цикле 2024 года.

Этими деньгами Харрис сможет пополнить предвыборный фонд в размере более $95 млн, который она будет контролировать после того, как Байден выбыл из гонки, отмечает CNBC.

Сколько всего денег было у штаба Байдена, неизвестно. Однако, по данным Федеральной избирательной комиссии, до конца июня на предвыборную кампанию действующего главы государства, было потрачено $243 млн.

The New York Times пишет, что 21 июля стал днем, когда демократы собрали наибольшую сумму пожертвований с 2020 года.

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