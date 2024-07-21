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Выборы президента США ,  
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AP рассказало о судьбе денег, собранных штабом Байдена

AP: Камала Харрис сможет распорядиться деньгами, которые собрал Байден
Сюжет
Выборы президента США
Собранные в поддержку Байдена десятки миллионов долларов перейдут Харрис, если она получит номинацию, но если она останется кандидатом в вице-президенты или сойдет с гонки, демократы рискуют лишиться почти всех пожертвований
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Mike Segar / Reuters)

Пожертвованиями, собранными штабом президента Джо Байдена на предвыборную кампанию, могла бы воспользоваться вице-президент Камала Харрис, поскольку ее имя упоминается в учредительных документах, считают эксперты. Их мнение приводит Associated Press.

Это произойдет потому, что деньги переданы на их общую предвыборную кампанию, а значит они будут потрачены по назначению, если выдвинется Харрис. Это позволяет сделать закон о финансировании кампании: он гласит, что бюджет кампании, утвержденный кандидатом в президенты, может быть использован кандидатом в вице-президенты.

Причем эксперты придерживаются разных мнений насчет будущего денег, если Харрис станет кандидатом в вице-президенты у другого политика. Средства в таком случае останутся в кампании, если Харрис станет кандидатом в вице-президенты нового номинанта, уверен юрист Campaign Legal Center Саурав Гхош. Однако его коллеги из этой же организации подчеркивают, что в таком случае начнется уже другая кампания.

Если же она не получит номинацию от партии, поясняют эксперты, их бывший штаб сможет перевести новому кандидату лишь $2 тыс. из собранных денег.

Сколько денег у штаба Байдена прямо сейчас — неизвестно. На начало этого месяца демократы располагали $96 млн, за июнь они потратили почти $60 млн. В последние недели потоки пожертвований стали сокращаться.

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Доноры также могут потребовать возвращения денег, если не согласны, чтобы их средствами распоряжались таким образом, но штаб вправе и не соглашаться на это.

«Как только донор делает взнос, он или она отказывается от прав на эти средства», — пояснил бывший замгенерального юриста Федеральной избирательной комиссии Кеннет Гросс. С ним согласился профессор юридического факультета Университета Кэпитал в Огайо Брэдл Смит: «Когда вы даете деньги избирательному комитету, они, по сути, вольны делать с ними все, что захотят, в рамках закона».

Помимо выборов, деньги могут направить комитета Демократической партии, помогающим кандидатам в Конгресс.

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