AP рассказало о судьбе денег, собранных штабом Байдена
Пожертвованиями, собранными штабом президента Джо Байдена на предвыборную кампанию, могла бы воспользоваться вице-президент Камала Харрис, поскольку ее имя упоминается в учредительных документах, считают эксперты. Их мнение приводит Associated Press.
Это произойдет потому, что деньги переданы на их общую предвыборную кампанию, а значит они будут потрачены по назначению, если выдвинется Харрис. Это позволяет сделать закон о финансировании кампании: он гласит, что бюджет кампании, утвержденный кандидатом в президенты, может быть использован кандидатом в вице-президенты.
Причем эксперты придерживаются разных мнений насчет будущего денег, если Харрис станет кандидатом в вице-президенты у другого политика. Средства в таком случае останутся в кампании, если Харрис станет кандидатом в вице-президенты нового номинанта, уверен юрист Campaign Legal Center Саурав Гхош. Однако его коллеги из этой же организации подчеркивают, что в таком случае начнется уже другая кампания.
Если же она не получит номинацию от партии, поясняют эксперты, их бывший штаб сможет перевести новому кандидату лишь $2 тыс. из собранных денег.
Сколько денег у штаба Байдена прямо сейчас — неизвестно. На начало этого месяца демократы располагали $96 млн, за июнь они потратили почти $60 млн. В последние недели потоки пожертвований стали сокращаться.
Доноры также могут потребовать возвращения денег, если не согласны, чтобы их средствами распоряжались таким образом, но штаб вправе и не соглашаться на это.
«Как только донор делает взнос, он или она отказывается от прав на эти средства», — пояснил бывший замгенерального юриста Федеральной избирательной комиссии Кеннет Гросс. С ним согласился профессор юридического факультета Университета Кэпитал в Огайо Брэдл Смит: «Когда вы даете деньги избирательному комитету, они, по сути, вольны делать с ними все, что захотят, в рамках закона».
Помимо выборов, деньги могут направить комитета Демократической партии, помогающим кандидатам в Конгресс.
Байден отказался от выдвижения этим вечером, спустя почти месяц после провальных дебатов и давления со стороны части Демократической партии. Президент США пояснил, что хотел бы переизбраться, но сойти с гонки посчитал более правильным для партии и государства. Он продолжит исполнять полномочия президента до конца срока в январе 2025-го.
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