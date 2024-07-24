Украинский посол заявил о желании «наверстать упущенное в Африке»

Киев рассчитывает к концу 2024 года открыть 20 посольств в Африке. Страна укрепляет дипломатические связи на континенте, так как хочет «рассказать правду об Украине нашим африканским партнерам», сообщил посол в Сенегале

Украина, расширяя дипломатическое присутствие странам Африки, намерена бороться с российским влиянием на континенте, пишет Le Point со ссылкой на украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова.

По словам Пивоварова, Россия представляет странам континента свою версию конфликта с Украиной и позиционирует себя как игрок, противостоящий западным государствам. Своей задачей дипломат видит необходимость «рассказать правду об Украине нашим африканским партнерам».

В апреле посольство Украины заработало в городе Абиджан в Кот-дʼИвуаре, в мае — в Нуакшоте, столицы Мавритании. К концу 2024 года Киев планирует открыть 20 диппредставительств в Африке, тогда как у России их около 40. Как заявил Пивоваров, «Украина наверстывает упущенное время в Африке».

Le Point напоминает, что в марте 2022 года ряд государств Западной Африки, в том числе Мавритания, Сьерра-Леоне, Либерия, Кот-д'Ивуар, Гана, Бенин и Нигерия, поддержали резолюцию ООН, осуждающую начало полномасштабных боев на Украине. При этом 17 африканских стран воздержались от голосования. «Мы были разочарованы отсутствием смелости некоторых стран, которые, как мы считали, были нашими союзниками. Нам до сих пор кажется немыслимым, чтобы страны не осудили эти действия, хотя бы на моральном уровне», — сказал Пивоваров.

По словам дипломата, прежде всего Киев заинтересован в укреплении политических и экономических связей с Африкой. Он не исключил и военного сотрудничества, отметив, что «определенное количество африканских стран» проявили интерес к опыту Украины.

С февраля 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба три раза совершил турне по африканским странам. Последнее состоялось в июле 2023 года, в дни, когда в Санкт-Петербурге проходил саммит Россия — Африка. Как рассказывали в Кремле, на саммит приехали делегации 49 из 54 стран континента. В итоговой декларации из 74 пунктов участники договорились усилить политическую координацию и сотрудничество.