В Израиле после одобрения 1-й части судебной реформы обострились протесты

Днем 24 июля парламент Израиля одобрил закон об ограничении так называемого принципа разумности для судов, и по всей стране снова начались акции протеста. Оппозиция обвинила Нетаньяху в уходе от демократии и сравнила с Путиным

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Противники судебной реформы в Израиле вышли на стихийные акции протеста в разных районах страны, после того как парламент окончательно одобрил закон, запрещающий судам проверять разумность решений правительства, который является первой частью судебной реформы. За документ проголосовали 64 депутата от правящей коалиции в 120-местном парламенте.

Как отмечает портал Ynet, десятки тысяч человек протестуют в Тель-Авиве. Полиция использует водометы и пытается оттеснить демонстрантов с улицы Каплан в центральной части города. Часть протестующих заблокировали движение на шоссе 551 к северу от города. На часть толпы наехал автомобиль, четыре человека получили ранения и были госпитализированы, пишет Ynet.

В Хайфе тысячи людей собрались на центральном перекрестке Хорев-Фройд, где полиция заблаговременно установила заграждения. В Кфар-Саве протестующие вывесили флаги Венгрии и Турции «в знак присоединения Израиля к семье диктатур». В Беэр-Шеве демонстранты также заблокировали движение по шоссе: Ynet показал кадры с горящими покрышками и перевернутыми автомобилями.

На фоне массовых протестов с обращением выступил главный идеолог судебной реформы, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил о готовности «открыто говорить» о более масштабной реформе и о необходимости «оставаться братьями». И объяснил, что принятый закон был необходим, «чтобы восстановить определенный баланс между ветвями власти».

На его заявление отреагировал лидер оппозиции, экс-премьер Яир Лапид, назвав слова Нетаньяху пустыми. «Сегодняшнее заявление Нетаньяху — еще одна ложь, единственная цель которой — уменьшить давление со стороны американцев и усыпить протесты. Правительство экстремистов и мессианистов не может разорвать нашу демократию», — считает Лапид.

«Национальное движение протеста» заявило, что именно Нетаньяху несет ответственность «за раскол в стране, разрушение армии и разрушение экономики», а также сравнило политику премьер-министра с «диктатурой [президента России Владимира] Путина».

Масштабные демонстрации против судебной реформы продолжаются уже больше полугода. Они стали самыми масштабными за всю историю страны, в марте на митинги вышли до полумиллиона человек.

Обсуждающийся законопроект в случае его утверждения изменит судебную систему Израиля, предоставив правительству полный контроль над назначениями судей.

Правительство аргументирует необходимость преобразований тем, что в руках судебной ветви власти оказалось слишком много полномочий. Противники обвиняют инициаторов в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. С осуждением реформы выступил и израильский президент Ицхак Герцог, называвший планы правительства кошмаром.