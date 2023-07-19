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Совфед одобрил штрафы для пособников иноагентов

Совет Федерации одобрил штрафы за несоблюдение законов об иноагентах
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Совфед одобрил законопроект о штрафах для пособников иноагентов.

Закон закрепляет за органами власти, организациями, должностными лицами и физлицами обязанность «учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента». Если их действие или бездействие способствуют нарушению законодательства об иноагентах, в отношении таких лиц могут проводиться проверки.

За неустранение таких нарушений устанавливается административная ответственность. Гражданам грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 70 тыс. до 100 тыс. руб. либо дисквалификация (запрет занимать должность) на срок до двух лет, юрлицам — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с новым законом иностранному агенту нельзя будет получать не только финансовую, но и иную имущественную поддержку от государства, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Законопроект в конце апреля внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. С того момента меры, регулирующие эту сферу, не раз ужесточались.

Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Среди прочего они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.

С декабря прошлого года, для того чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно иметь финансирование из-за рубежа — достаточно получать «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».

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