Совфед одобрил штрафы для пособников иноагентов

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Совфед одобрил законопроект о штрафах для пособников иноагентов.

Закон закрепляет за органами власти, организациями, должностными лицами и физлицами обязанность «учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента». Если их действие или бездействие способствуют нарушению законодательства об иноагентах, в отношении таких лиц могут проводиться проверки.

За неустранение таких нарушений устанавливается административная ответственность. Гражданам грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 70 тыс. до 100 тыс. руб. либо дисквалификация (запрет занимать должность) на срок до двух лет, юрлицам — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с новым законом иностранному агенту нельзя будет получать не только финансовую, но и иную имущественную поддержку от государства, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Законопроект в конце апреля внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.