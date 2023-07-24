Арестович заявил о нехватке «элементарной» техники у ВСУ
Некоторым подразделениям украинской армии не хватает элементарной техники и оружия, а не дальнобойных ракет и авиации, заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму), передает «Политика страны».
«У нас же существует иллюзия, что армии не хватает [дальнобойных ракет] ATACMS и [истребителей] F-16. Проблема совсем в другом. В армии не хватает элементарного», — сказал он и перечислил среди недостающего автомобили, пулеметы, минометы, стрелковое оружие.
Арестович также отметил, что только два министерства на Украине перешли в режим военного администрирования, а остальные работают как в мирное время.
Западные страны обсуждают поставку Киеву и ATACMS, и F-16. 21 июля стало известно, что между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом состоялся разговор по поводу передачи ATACMS (дальность — до 300 км), однако американский лидер еще не принял решение. 17 июля Байден одобрил обучение украинских летчиков пилотированию F-16, о передаче этих самолетов в ближайшее время речи не идет. Как отмечал госсекретарь Энтони Блинкен, этот процесс займет несколько месяцев, и прежде, чем давать F-16 Киеву, нужно подготовить украинских военных к их применению.
Российская сторона осуждает поставки Западом Украине оружия и не раз отчитывалась об уничтожении полученной Киевом техники. 23 июля президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Алексанром Лукашенко рассказал о ликвидации рекордного количества иностранной техники у украинской армии за день. Лукашенко сказал, что, по его данным, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley. «Такого, по-моему, никогда не было», — также отметил он.