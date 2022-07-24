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Пандемия коронавируса ,  
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Генсек кабинета министров Японии заразился коронавирусом

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заразился коронавирусом, пишет газета Sankei Shimbun со ссылкой на Секретариат кабинета министров.

Сейчас Мацуно лечится дома. В сообщении отмечается, что он не контактировал с японским премьером Фумио Кисидой и служащими его канцелярии.

По данным агентства Kyodo, показатели заболеваемости коронавирусом в Японии несколько дней подряд бьют рекорды. 23 июля врачи сообщили о 200 тыс. новых случаев заражения в сутки, что стало максимумом для страны за всю историю пандемии. Показатели превышают пик предыдущей, «шестой» волны в два раза, когда в Японии регистрировали чуть более 104 тыс. заразившихся за день.

В Бразилии выявили новую мутацию штамма «омикрон»
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Фото:Pedro Vilela / Getty Images

Сейчас в стране развивается «седьмая» волна коронавируса, отмечает агентство, вспышку заболеваемости вызвал подвид омикрон-штамма COVID-19 BA.5.

Подвариант «омикрона» BA.5, согласно классификации ВОЗ — это одна из мутаций первого вида этого штамма. Как и предшественники, она отличается большей заразностью и умением уходить от иммунного ответа.

В России первое заражение BA.5 зарегистрировали в середине июня, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В середине июля она сообщила, что на две линии BA.4 и BA.5 приходится 38,86% от всех выявленных в стране случаев за две недели. В ближайшее время в России вырастет заболеваемость на фоне распространения этих штаммов, сказала чиновница и заверила, что более тяжелого течения заболевания они не вызывают.

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