В Бразилии выявили новую мутацию штамма «омикрон»
Бразильские эпидемиологи выявили новую разновидность омикрон-штамма коронавируса, сообщает местная газета Folha de S.Paulo.
По данным издания, речь идет о мутации комбинированного варианта «омикрона» BA.1 и BA.2, которой нет в международной базе данных Gisaid.
Новый штамм обнаружили у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу еще 16 февраля. При этом ученые отмечают, что пока нет оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации «омикрона», поскольку для этого соответствующая мутация должна быть подтверждена минимум в пяти образцах.
Бразилии преобладающим вариантом SARS-CoV-2 в Бразилии остается разновидность BA.2 «омикрона», на которую приходится около 70% всех случаев инфицирования.
Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее предупредил, что мутации коронавируса продолжаться. По его словам, они не закончатся ни на «омикроне», ни на другом варианте вируса, поскольку это естественный процесс эволюции.
В начале апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что наиболее распространенным штаммом COVID-19 является «стелс-омикрон». На него приходится около 80% от всех заболевших. При этом в ведомстве тогда заявили, что, несмотря на распространение подвидов «омикрона», в стране не наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.