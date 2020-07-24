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Политика ,  
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Зюганов назвал безобразием трехдневные выборы

Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов (Фото: пресс-служба Госдумы РФ)

Голосование в течение нескольких дней — это недоразумение, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала «Россия-24».

«Когда предлагают голосовать на пляже, в курилке или еще где-то — это полное безобразие. И нельзя голосовать по три-четыре дня — это тоже недоразумение. Прикрываются вирусом, а устраивают выборы, когда можно халтурить сколько угодно и где угодно», — сказал Зюганов.

Он отметил, что в России «тысячи избирательных комиссий». «Кто будет сидеть по три-четыре дня, где вы найдете столько контролеров?» — спросил лидер КПРФ.

Он заявил, что когда выборы «становятся сомнительными — это прямой путь к майдану, бунту и всему остальному».

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Геннадий Зюганов
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