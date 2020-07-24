Помпео заявил о повторяющем ошибки СССР Китае

Это сыграет на руку США в противостоянии с КНР, так как Вашингтон уже имеет соответствующий опыт, отметил госсекретарь. По его словам, система отношения США и Китая потерпела крах

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай повторяет некоторые из ошибок СССР и это поможет Вашингтону победить в противостоянии с Пекином. Об этом госсекретарь заявил во время выступления в библиотеке Ричарда Никсона, передает CNN.

В числе таких ошибок Помпео назвал отчуждение союзников и отрицание прав собственности, а также верховенства закона. Госсекретарь назвал лидера Китая Си Цзиньпиня «настоящим сторонником провалившейся тоталитарной идеологии».

Госсекретарь также охарактеризовал противостояние США и Китая как современную Холодную войну и отметил, что защита свобод от Компартии Китая является «миссией нашего времени». Помимо этого, Помпео отметил важность защиты американской экономики и образа жизни. «Свободный мир должен победить эту новую тиранию», — подчеркнул Помпео.

По его словам, Пекин воспользовался доброжелательным отношением США к нему для того, чтобы эксплуатировать «свободное и открытое общество» США. «Правда в том, что наша политика — и политика других свободных стран — воскресила провальную экономику Китая только для того, чтобы увидеть, как Пекин кусает руки других государств, кормящих его», — отметил госсекретарь.