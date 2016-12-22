МИД отверг данные об отказе Нетаньяху от предложения России по Сирии

Информация о том, что во время встречи с Сергеем Лавровым Биньямин Нетаньяху отказался от предложения России о судьбе иранских сил в Сирии, не соответствует действительности, заявили в МИДе. Ранее об этом сообщил Reuters

Сергей Лавров (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Российский МИД назвал не соответствующими действительности сообщения, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым отверг предложения Москвы позволить иранским силам остаться в Сирии на расстоянии не менее 100 км от линии прекращения огня на Голанских высотах. Об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, соответствующее сообщение размещено на сайте министерства.

«Могу ответственно заявить, что переговоры Лаврова и начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова с Нетаньяху были предельно конструктивными», — сообщил представитель ведомства. Руководство Израиля на этой встрече, по его словам, «высоко оценило российские усилия по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии». Это, напомнил Кожин, предусматривало отвод из региона всех несирийских вооруженных формирований.

Переговоры между Лавровым, Герасимовым и Нетаньяху состоялись 23 июля. Чтобы встретиться с премьер-министром Израиля, глава российского внешнеполитического ведомства и начальник Генштаба отправились в Иерусалим. На встрече, в частности, обсуждался сирийский конфликт и присутствие в Арабской Республике иранских сил. Их Тель-Авив считает угрозой безопасности Израиля и настаивает на отводе этих формирований от израильско-сирийской границы.

В ходе диалога в Иерусалиме, как выяснил 24 июля Reuters, российская сторона предложила Нетаньяху позволить иранским военным специалистам остаться в Сирии на расстоянии не менее 100 км от линии прекращения огня на Голанских высотах. Однако премьер-министр Израиля эту инициативу отверг, рассказали агентству израильские чиновники. «Россияне говорят о 100-километровой буферной зоне и привержены ей, но мы сказали, что есть также дальнобойное оружие за пределами этой зоны, и все эти силы должны покинуть Сирию», — пояснил один из них.

По словам другого собеседника Reuters, реагируя на это предложение, Нетаньяху заявил Лаврову, что Тель-Авив «не позволит иранцам занять позиции даже в 100 км от границы».

Ранее, 20 июля, проблему сирийского урегулирования израильский премьер обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этих переговоров политики, как рассказали затем в Кремле, «продолжили обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке». В канцелярии Нетаньяху позже уточнили, что премьер Израиля заявил Путину о намерении Тель-Авива продолжать действовать против закрепления иранских частей в Сирии.