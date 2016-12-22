Путин обсудил с Нетаньяху сирийское урегулирование
Политика, 15:45
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Путин обсудил с Нетаньяху сирийское урегулирование
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Кремль.
Как отмечается, политики «продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования». В Twitter канцелярии премьера Израиля уточняется, что Нетаньяху заявил Путину о намерении израильской стороны продолжать действовать против закрепления сил Ирана в Сирии.В июне на встрече с Путиным Нетаньяху рассказал, что Израиль сбил беспилотник, проникший на его территории из Сирии. Израильские военные перехватили летательный аппарат 11 июня, за несколько часов до встречи российского и израильского лидеров. Позднее военные уточнили, что до того, как сбить аппарат, проверили, что он принадлежит не России, а Сирии.