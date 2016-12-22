Путин обсудил с Нетаньяху сирийское урегулирование

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Кремль.

Как отмечается, политики «продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования». В Twitter канцелярии премьера Израиля уточняется, что Нетаньяху заявил Путину о намерении израильской стороны продолжать действовать против закрепления сил Ирана в Сирии.