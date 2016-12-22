Иранский фактор: зачем Нетаньяху встретился с Лавровым и Герасимовым

Глава МИДа и начальник Генштаба России направились на переговоры в Израиль. По мере перехода юга Сирии под контроль Дамаска и союзников обеспокоенный иранским присутствием на своей границе Тель-Авив требует гарантий безопасности

Сергей Лавров и Биньямин Нетаньяху (Фото: Эдуард Песов / РИА Новости)

Срочная поездка министра

В понедельник, 23 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым отправились в Иерусалим на переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Утром министра ждали участники совещания руководителей представительств Россотрудничества, однако заменивший его замминистра иностранных дел Григорий Карасин сообщил, что министр был вынужден уехать по срочным делам. Визит российских представителей, как сообщил Нетаньяху, был согласован с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора 20 июля. Лавров отправился в Израиль обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения, сообщил позже МИД.

Контакты между израильскими, американскими и российскими официальными лицами по сирийскому вопросу участились после саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля, на котором они уделили особое внимание вопросу урегулирования в Сирии. Основной акцент в выступлениях оба лидера на пресс-конференции по итогам встречи сделали на важности обеспечения безопасности Израиля при поиске разрешения сирийского конфликта. Путин заявил о необходимости выполнения соглашения 1974 года о разъединении израильских и сирийский войск на спорных Голанских высотах.

Консенсус по Ирану

Главная угроза безопасности Израиля, по мнению Тель-Авива и Вашингтона, исходит от иранских военных в Сирии. Израильская авиация периодически наносит удары по военным объектам и аэродромам сирийской армии под предлогом того, что там базируются проиранские формирования. Последняя подобная атака, по информации арабских СМИ, произошла вечером в воскресенье, 22 июля. Ливанское издание El-Anshra сообщило, что израильские ВВС нанесли удар по объекту сирийской армии в пригороде города Масьяф в провинции Хама. Согласно телеканалу ِAl-Mayadeen, четыре израильских самолета выпустили четыре ракеты по научно-исследовательскому центру в Масьяфе, однако три из них были сбиты системами ПВО, одна ракета упала за территорией объекта. Израильская армия, как и ранее, инцидент не комментировала.

Израиль категорически не приемлет усиления иранского военного присутствия в соседней Сирии и настаивает на отводе проиранских сил от израильско-сирийской границы — эту позицию Нетаньяху неоднократно обозначал на переговорах и с Трампом, и с Путиным. Этот вопрос премьер-министр Израиля приезжал лично обсудить с Путиным 11 июля в Москве в преддверии саммита в Хельсинки. ​

В день встречи с Лавровым и Герасимовым Нетаньяху заявил, что его страна​ и дальше будет предпринимать действия против любых попыток Тегерана установить военное присутствие в Сирии. По его словам, потаканию​ Ирану со стороны мирового сообщества пришел конец благодаря действиям США.

С тем, что на границе с Израилем должны остаться только сирийские правительственные силы, Лавров выражал согласие на встрече со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади 4 июля. Однако госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с Лавровым в субботу, 21 июля, коснулся нарушений Россией договоренностей о действиях на юго-западе Сирии. При этом Госдепартамент не уточнил, о каких именно обязательствах России идет речь.

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«США, скорее всего, недовольны тем, что вопреки заявлениям Москвы на юге по-прежнему присутствуют различные проиранские формирования», — говорит руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.

Россия может гарантировать, что на юге Сирии не будет иранских военных баз, но не может гарантировать полного отсутствия иранских сил в этом районе, считает эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин. «Уже видно, что в некоторых подразделениях сирийской армии были иранцы, переодетые в сирийскую военную форму, а некоторые даже принимали участие в наступательной операции на город Дераа», — рассказал эксперт. По его мнению, у самого Ирана сейчас нет необходимости иметь какое-то значительное присутствие на юге, пока его бойцы есть в частях сирийской армии.

Юг сдается Асаду

Переговоры о присутствии иранских сил на юге Сирии у границы с Израилем проходят на фоне восстановления сирийским правительством при содействии иранских сил и ВКС России контроля над этой территорией. К встрече Путина и Трампа в Хельсинки Дамаску удалось выбить оппозицию с большей части территории южной зоны деэскалации, в которую входят три сирийские провинции — Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Именно в ней месяц назад сирийская армия развернула масштабную наступательную операцию на позиции умеренной оппозиции. Неподконтрольной Дамаску пока остается небольшая территория в провинции Эль-Кунейтра.

При этом большая часть населенных пунктов перешла под контроль правительственных войск почти без боя — с начала июля боевики различных группировок в провинциях Дераа и Эс-Сувейда начали сдавать тяжелое вооружение и покидать эти районы, переезжая в провинцию Идлиб, последний оплот протурецкой сирийской оппозиции. Посредниками в переговорах между сирийской армией и оппозицией выступили российские военные. Эвакуация боевиков из провинции Эль-Кунейтра началась 19 июля и продолжается до сих пор.

О создании южной зоны было объявлено в июле прошлого года по результатам переговоров президентов Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге. Гарантом прекращения огня помимо России и США стала Иордания.

Наступление сирийской армии спровоцировало бегство членов поддерживаемой Западом неправительственной гуманитарной организации «Белые каски», сирийские и российские власти обвиняют представителей организации в «инсценировках» видео- и фотоматериалов о жертвах среди мирного населения якобы от действий российской и сирийской авиации, а также в подтасовке фактов и даже в «сотрудничестве с террористами». Помощь в их эвакуации из Сирии оказал Израиль по запросу США, Канады и нескольких европейских стран. «Эти люди сейчас в опасности, а потому я разрешил их трансфер через Израиль в третью страну в качестве гуманитарного жеста», — написал в своем Twitter Нетаньяху в воскресенье.

Часть представителей «Белых касок» и членов их семей ​временно разместятся в Иордании, потом их обещали принять Германия, Великобритания и Канада. По словам официального представителя МИД Иордании Мухаммеда аль-Каеда, через три месяца все они покинут Иорданию. Однако, как стало известно вечером в воскресенье, 22 июля, до Иордании добрались лишь 422 из 827 членов организации. Остальные не смогли перейти на иорданскую сторону из-за ситуации на месте.​