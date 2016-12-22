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Эрдоган и Нетаньяху обвинили друг друга в расизме и геноциде
Политика, 14:37
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Эрдоган и Нетаньяху обвинили друг друга в расизме и геноциде
Принятый в Израиле закон о национальном государстве еврейского народа свидетельствует о фашизме и расизме, заявил турецкий президент. Премьер Израиля ответил, что Турция за время правления Эрдогана стала диктатурой
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принятие закона о национальном еврейском государстве показывает, что Израиль является самой «сионистской, фашистской и расистской» страной в мире, передает Reuters.

По мнению турецкого лидера, обстрелы палестинских территорий также показывают, что Израиль является террористическим государством. В некоторых правителях Израиля виден «дух Адольфа Гитлера», сказал Эрдоган: «Нет разницы между навязчивыми идеями Гитлера об арийской расе и менталитетом Израиля».

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ обвинил турецкого президента в геноциде сирийцев и курдов. «Эрдоган истребляет сирийцев и курдов и сажает в тюрьму тысячи своих соотечественников. Критика закона о национальном характере государства со стороны этого великого демократа — самый большой комплимент, который можно было сделать закону», — заявил он.

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По мнению израильского премьера, за время правления Эрдогана Турция превратилась в «темную диктатуру».

Закон, который определяет Израиль как еврейское государство, а евреев как единственный народ с правом на национальное самоопределение в этой стране, был принят кнессетом 19 июля. Закон объявляет Иерусалим единой и неделимой столицей страны, лишает арабский язык статуса официального и присваивает ему особый статус.

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«Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль — это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан», — прокомментировал тогда принятие израильский премьер.

Палестинцы выступили с жесткой критикой закона. Пресс-секретарь движения ХАМАС заявил, что он легитимизует «израильский расизм» и является экстремистским по характеру. 

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Биньямин Нетаньяху , Израиль
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