Госдума приняла закон о налоговом маневре для нефтяной отрасли

Документ предусматривает снижение экспортной пошлины на нефть с нынешних 30 до 0% с 2019 года в течение шести лет. Одновременно предусмотрен поэтапный трехлетний рост налога на добычу полезных ископаемых

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Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект о налоговом маневре для нефтяной отрасли, сообщается на сайте нижней палаты.

Налоговый маневр подразумевает постепенное снижение экспортной пошлины (сейчас составляет 30%) до нуля с постепенным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). На совершение этого налогового маневра отводится шесть лет — с 2019 по 2024 год. НДПИ будет расти до 2021 года.

Когда закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, соответствующие поправки внесут в Налоговый кодекс и закон «О таможенном тарифе».

Кроме того, закон вводит так называемые логистические коэффициенты, которые будут определять вычеты по акцизам для переработчиков нефтяного сырья. Вычеты будут предоставляться компаниям, которые провели модернизацию перерабатывающих производств или намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать производство.

Кроме того, обратный акциз получат компании, попавшие под санкции США и ЕС.

Размер коэффициента варьируется от 1 до 1,5 и делится на шесть региональных групп. Самый большой, коэффициент 1,5, — для Хакасии и Красноярского края (Ачинский НПЗ «Роснефти»), затем коэффициент 1,4 для Тывы и Иркутской области (Ангарский НПЗ, также «Роснефть»). Для НПЗ в ЯНАО, Коми, Якутии, Бурятии и НАО будет применяться коэффициент 1,3 (Ухтинский НПЗ ЛУКОЙЛа) и так далее.

Кроме того, будут учитываться ​объем произведенных из нефтяного сырья высооктанового бензина и дизельного топлива, цены на нефть на мировых рынках, а также уровень «средних оптовых цен реализации» нефтепродуктов на территории России и цен «экспортной альтернативы на нефтепродукты», говорится в документе.

Например, нефтеперерабатывающие заводы, на которых налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже пятого класса для внутреннего рынка, смогут получить вычет по акцизу на нефть, объяснял премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, также сохранятся действующие льготы по НДПИ — для месторождений со сложными условиями, для выработанных месторождений, малых участков недр и для месторождений трудноизвлекаемой нефти​.

При этом полностью отказываться от ​механизма заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты правительство не намерено. Закон предусматривает возможность экстренного введения повышенной ставки пошлины на топливо в случае, если в течение месяца мировые цены на нефть выросли на 15%. Ее размер составит 90% от принятой на 2018 год ставки пошлины на нефть.

Главная цель налогового маневра — более эффективное распределение таможенной субсидии, которая сейчас предоставляется в виде экспортной пошлины, и дифференциации ее относительно нефти и нефтепродуктов, говорил министр энергетики Александр Новак.

Вице-премьер Дмитрий Козак отмечал, что всего правительство рассчитывает получить от реформы дополнительные доходы в размере 1,3–1,6 трлн руб. в течение шести лет.