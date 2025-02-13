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В Думе предложили штрафы до ₽20 тыс. за несообщение военкомату о переезде

В Госдуме предложили штрафы до 20 тыс. руб. за несообщение военкомату о переезде
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий для граждан, не сообщивших в военкомат о своем переезде, штраф до 20 тыс. руб., документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

«Основное количество совершенных административных правонарушений связано с несообщением гражданами в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией (не имеющими регистрации по месту пребывания)», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас за такое нарушение штраф составляет 1-5 тыс. руб., авторы инициативы (12 депутатов, среди которых глава оборонного комитета Думы Андрей Картаполов, Дмитрий Саблин, Андрей Красов («Единая Россия» и др.) считают, что он «несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан», поэтому его размер нужно увеличить до 10-20 тыс. руб.

Изменения предлагается внести в ст. 21.5 КоАП. Сейчас несообщение о переезде влечет штраф до 5 тыс. руб. как и неуведомление военкомата о смене семейного положения, места работы (учебы) или должности и образования. Повышение штрафов не коснется этих нарушений, так как несообщение о переезде вынесут в отдельный пункт.

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