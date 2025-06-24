Режим прекращения огня между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп по итогам разговора с Нетаньяху. Израиль нанес удар по «символической цели» — иранскому радару. Взрывы раздались на севере Ирана

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Все самолеты развернутся и направятся домой, одновременно сделав дружественный сигнал Ирану. Никто не пострадает, прекращение огня в силе! Спасибо за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Незадолго до этого Трамп в беседе с журналистами перед отъездом на саммит НАТО в Гааге также сказал: «Я не знаю, что они, черт подери, делают! <...> Мне не нравится это. Как только я уйду от вас, я посмотрю, смогу ли я это остановить».

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Следом американский президент позвонил израильскому премьеру. По словам репортера Axios Барака Равида, Трамп попросил Нетаньяху вообще не проводить атаку на Иран. В ответ Нетаньяху сказал, что не может отказаться от удара, поскольку «необходим какой-то ответ» на нарушение Ираном режима прекращения огня. «В конце концов, было решено отменить атаки на большое количество целей и нанести удар только по одной цели», — написал Равид в соцсети Х со ссылкой на израильского чиновника.

Иранское агентство ISNA сообщает, что Израиль нанес удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана, были слышны взрывы. Израильский Ynet пишет, что целью атаки был радар иранской ПВО. Израиль выбрал такую «символическую цель» на севере, не поразив столицу — Тегеран, — чтобы показать: Израиль не сдался, пишет портал.

Ynet отмечает, что спор между израильской и американскими сторонами возник из-за «недопонимания» относительно характера прекращения огня и даты его вступления в силу. Предполагалось, что перемирие начнется примерно в 4:00, но детали, по-видимому, «не были окончательно согласованы». Израиль расценил как нарушение соглашения атаку на Беэр-Шева, где иранская ракета попала в многоэтажный дом, в то время как Трамп счел нарушением только позднюю стрельбу на севере, указывает портал.

Трамп анонсировал прекращение огня между Ираном и Израилем в ночь на 24 июня по московскому времени. Он также выразил уверенность, что перемирие продлится «вечно», и попросил стороны не нарушать его. Таким образом должен был завершиться конфликта Израиля и Ирана, которые с 13 июня обменивались массированными ударами. В ночь на 22 июня США присоединились к Израилю, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. На следующий день Иран атаковал крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке — авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Трамп назвал иранские атаки «очень слабыми».