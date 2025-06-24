В Беэр-Шеве в многоэтажный дом попала иранская ракета
Иранская ракета попала в многоэтажный дом в городе Беэр-Шева на юге Израиля, сообщает N12.
Три человека погибли, еще семь получили ранения.
Несколько взрывов прогремели в разных районах Израиля. В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги, работает ПВО.
Ранее ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет Ираном на фоне заявления президента США Дональда Трампа о перемирии. Как утверждает Трамп, первым огонь прекратит Тегеран, через 12 часов это сделает израильская сторона, а «через 24 часа» официально завершится «12-дневная война».
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