В Беэр-Шеве в многоэтажный дом попала иранская ракета

Иранская ракета попала в многоэтажный дом в городе Беэр-Шева на юге Израиля, сообщает N12.

Три человека погибли, еще семь получили ранения.

Несколько взрывов прогремели в разных районах Израиля. В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги, работает ПВО.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о пуске ракет Ираном на фоне заявления президента США Дональда Трампа о перемирии. Как утверждает Трамп, первым огонь прекратит Тегеран, через 12 часов это сделает израильская сторона, а «через 24 часа» официально завершится «12-дневная война».