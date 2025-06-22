Минобороны: военные заняли Петровское в Харьковской области и Перебудову в ДНР

Минобороны сообщило о занятии двух пунктов в Харьковской области и ДНР

Были заняты населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные заняли населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Контроль над первым установила группировка «Запад», над вторым — группировка «Восток».

Накануне Минобороны объявило о взятии Запорожья в ДНР. Село находится в Покровском районе, примерно в 23 км от Красноармейска (украинское название — Покровск).

В Харьковской области 20 июня российские силы заняли село Московка. Оно расположено на железной дороге, связывающей Купянск и Волчанск. Помимо Московки в регионе за последнюю неделю было занято Долгенькое, село к северо-западу от Двуречной.