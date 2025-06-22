Минобороны сообщило о занятии двух пунктов в Харьковской области и ДНР
Российские военные заняли населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Контроль над первым установила группировка «Запад», над вторым — группировка «Восток».
Накануне Минобороны объявило о взятии Запорожья в ДНР. Село находится в Покровском районе, примерно в 23 км от Красноармейска (украинское название — Покровск).
В Харьковской области 20 июня российские силы заняли село Московка. Оно расположено на железной дороге, связывающей Купянск и Волчанск. Помимо Московки в регионе за последнюю неделю было занято Долгенькое, село к северо-западу от Двуречной.
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