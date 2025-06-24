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Война Израиля и Ирана ,  
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Кремль рассказал о стремлениях «подпортить отношения» России и Ирана

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Позиция России по конфликту Ирана и Израиля «получила высокую оценку» со стороны Тегерана, заявил Песков. Утверждения о том, что поддержка Москвы недостаточна, призвана «подлить масла в огонь», указал он
Тегеран
Тегеран (Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press)

Россия оказала Ирану поддержку «своей четкой позицией» по отношению к событиям Ближнем Востоке, и намерена и далее развивать отношения с Тегераном, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Утверждения о том, что Россия не помогла Ирану должным образом, призваны «подлить масла в огонь, для того, чтобы подпортить партнерские отношения между Москвой и Тегераном», считает он.

По словам Пескова, позиция России «получила высокую оценку» в беседе президента Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи 23 июня.

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Reuters со ссылкой на источники писал, что Арагчи передал Путину письмо от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи с просьбой о помощи. Источники агентства утверждали, что Тегеран «пока не впечатлен» поддержкой Москвы в условиях вооруженного конфликта Ирана с Израилем, а также с учетом американской атаки на ядерные объекты.

По словам Пескова, сообщение Reuters неверно, и Хаменеи не передавал никакого письменного документа. «То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, да, это так», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента говорил, что помощь России зависит «от того, что необходимо Ирану», и напомнил, что Москва предлагала посреднические усилия в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.

Российская сторона выступила с осуждением израильской операции против Ирана, а также ударов США по ядерным объектам Тегерана. В МИДе призвали две страны остановить «раскручивание вооруженной эскалации» и вернуться к политико-дипломатическим усилиям, указав, что их действия ведут к резкому обострению и дестабилизации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Обе страны подтвердили, что режим перемирия вступил в силу, но несколько часов спустя Израиль сообщил, что Иран его нарушил, запустив очередную ракету, и пообещал ответ. В Тегеране это отрицают.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Иран Израиль Аббас Арагчи Али Хаменеи
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
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