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Политика ,  
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В Финляндии впервые пройдут воздушные учения НАТО Atlantic Trident

В Финляндии в июне пройдут военно-воздушные учения «Атлантический трезубец»
Фото: Staff Sgt. Alexander Cook / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Staff Sgt. Alexander Cook / Keystone Press Agency / Global Look Press

С 16 по 27 июня в Финляндии впервые пройдут военно-воздушные учения НАТО Atlantic Trident 25 («Атлантический трезубец») с участием не менее 40 самолетов и тысячи военнослужащих, сообщает сайт финских ВВС (Suomen ilmavoimat).

«Атлантический трезубец» — это совместные учения трех стран — членов Североатлантического альянса: США, Великобритании и Франции. Они проходят раз в два года, в это раз их впервые проведут за пределами этих трех стран.

«Военно-воздушные силы Финляндии, США, Великобритании и Франции будут совместно отрабатывать подход к мобильному бою, возможности перекрестной поддержки и сотрудничества между парками истребителей четвертого и пятого поколений», — говорится в сообщении.

Как следует из пресс-релиза командования ВВС Финляндии, вместе с финскими истребителями F/A-18 Hornet в Atlantic Trident 25 примут участие американские F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle, самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, а также британские Typhoon и французские истребители Rafale. К ним присоединятся самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3F, транспортный самолет A400M и вертолеты NH90.

Самолеты будут взлетать с авиабаз в Финляндии: «Тиккакоски» в Ювяскюля, «Сатакунта» в Пирккале, «Риссала» в Куопио. В учениях также будут задействованы подразделения ПВО финских сухопутных сил.

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Фото:maavoimat.fi

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно со Швецией. 4 апреля 2023 года она официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Швецию приняли в блок в марте 2024 года.

В мае 2025 года телерадиокомпания Yle сообщила о планах НАТО провести первые тестовые запуски с авиабазы «Пирккала» на юго-западе Финляндии разведывательных дронов НАТО RQ-4D Phoenix производства американской компании Northrop Grumman. В ВВС Финляндии уточнили, что этот беспилотник также примет участие в июньских учениях.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В Москве заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия стран — членов альянса.

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Денис Малышев
Финляндия США учения ВВС Финляндии Франция Великобритания
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