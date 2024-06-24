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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия сочла предложение о подготовке солдат на Украине красной линией

Сийярто: предложение Борреля о подготовке солдат на Украине — красная линия
Сюжет
Военная операция на Украине
Отправка на Украину военных инструкторов неприемлема для Венгрии, поскольку этот шаг влечет за собой «еще одну крайне серьезную опасность распространения войны», заявил глава МИД Петер Сийярто
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил готовить украинские войска и на территории Украины, а не только в других странах, это свидетельствует о том, что ЕС намерен «и дальше пересекать красные линии». Об этом министр сказал после встречи глав МИД в Люксембурге, его слова приводит газета Blikk.

«Это чрезвычайно опасное предложение. Это предложение пересекло бы еще одну красную линию. Разве мы не помним заявления ведущих западноевропейских политиков во время предвыборной кампании в Европарламент, согласно которым европейские солдаты могут и должны быть развернуты на Украине? И вот первый шаг», — считает Сийярто. Он назвал отправку в страну военных инструкторов неприемлемой для Венгрии, поскольку этот шаг влечет за собой «еще одну крайне серьезную опасность распространения войны».

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Фото:Oleksandr Ratushniak / Reuters

Еще одной красной линией для Будапешта глава венгерского внешнеполитического ведомства счел намерение Евросоюза использовать €1,4 млрд для поставок оружия на Украину, несмотря на то что Венгрия с этим не согласна. Он пояснил, что эта сумма — часть доходов от замороженных российских активов, Будапешт воздержался во время первого голосования, а Брюссель счел это достаточным основанием для того, чтобы проигнорировать венгерскую позицию.

Сийярто также рассказал, что на Венгрию оказывается давление, чтобы она поддержала выделение примерно €6,5 млрд для дальнейших поставок оружия. Однако до тех пор, пока Киев не прекратит дискриминацию венгерских компаний, об этом не может быть и речи, подчеркнул он.

В июне президент Франции Эмманюэль Макрон предложил «подготовить 4500 украинских солдат, вооружить их, обучить, обеспечить их боеприпасами, оружием, которое позволит им защищать свою землю». Он уточнил, что речь не идет о том, чтобы французы «поехали в зону боевых действий», и отказался считать подготовку солдат «фактором эскалации». Издание Politico затем писало, что французский лидер поднял вопрос об отправке инструкторов в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом, но тот не поддержал.

«Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — заявляли в Кремле в ответ на слова Макрона.

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Теги
Елена Чернышова
Венгрия Жозеп Боррель подготовка войска Украина
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