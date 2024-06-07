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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал провокацией заявления Макрона по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о готовности прямого участия в конфликте на Украине — это провокация, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — сказал Песков журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Фото:Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В интервью французским СМИ Макрон 6 июня заявил, что мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров, но сейчас время для них не пришло. В частности, они не могут пройти при капитуляции Украины, добавил французский лидер.

Кроме того, Макрон разрешил бить по России французскими ракетами, уточнив, что целями могут быть только те точки, из которых российская сторона запускала свои ракеты. Он объявил, что Франция предлагает «подготовить 4500 украинских солдат, вооружить их, обучить, обеспечить их боеприпасами, оружием, которое позволит им защищать свою землю».

Макрон уточнил, что речь не идет о том, чтобы французы «поехали в зону боевых действий», и добавил, что решение не должно быть воспринято как «агрессия по отношению к России».

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит ход боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты. По мнению российских властей, иностранные военные, которые тренируют бойцов ВСУ на территории страны, не защищены от ударов по ним, у них «нет никаких иммунитетов».

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Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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