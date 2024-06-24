МИД России объявил об ответе на санкции ЕС новыми запретами на въезд

Введение санкций против России нелегитимно, поскольку совершается в обход Совбеза ООН, подчеркнули в МИДе. В список лиц, которым запрещен въезд в Россию, попали в том числе представители ведомств, ответственные за помощь Украине

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Москва в ответ на введение 14-го пакета санкций Евросоюза существенно расширила список представителей европейских институтов и стран — членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России, сообщил МИД.

По словам ведомства, такие действия нелегитимны с международно-правовой точки зрения, поскольку совершаются в обход Совбеза ООН, абсолютно бесперспективны и подрывают доверие государств Глобального большинства к ЕС.

Под российские ограничения попали:

представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждане стран — членов ЕС, которые ответственны за оказание военной помощи Киеву;

сотрудники европейских структур и государственных органов стран ЕС, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимающихся созданием «спецтрибунала» в отношении российского руководства;

представители евроструктур, которые выступают за конфискацию российских государственных активов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение антироссийских санкций и пытающихся подорвать ее отношения с другими государствами;

«отличившиеся» своей риторикой гражданские активисты и представители научного сообщества;

представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран ЕС и национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которые «на систематической основе «штампуют» агрессивные высказывания в адрес» России.

Список попавших под ограничения в сообщении МИДа не приводится.

24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Меры включают в том числе ограничения против 116 физических и юридических лиц, ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты и запрет на поставки в Россию марганцевой руды и соединений редкоземельных элементов, электрооборудования и экскаваторов.

В феврале МИД также объявлял о расширении списка представителей евроинститутов и стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Тогда это было сделано в ответ на 13-й пакет санкций.