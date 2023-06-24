Эрдоган поддержал Путина на фоне действий Пригожина
Кремль: Эрдоган выразил Путину поддержку на фоне действий Пригожина
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.
Путин проинформировал его об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».
Эрдоган поддержал действие российских властей, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», — говорится в сообщении.
В 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота, организованная при участии армии.
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