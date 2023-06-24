Эрдоган поддержал Путина на фоне действий Пригожина

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Путин проинформировал его об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».

Эрдоган поддержал действие российских властей, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», — говорится в сообщении.

В 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота, организованная при участии армии.

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