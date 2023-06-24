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Медведев назвал действия Пригожина «расколом и предательством»

Медведев призвал сплотиться вокруг президента на фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»
Медведев призвал сплотиться вокруг президента «для победы над внешним и внутренним врагом». Путин назвал действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина «военным мятежом», пообещав «жесткие действия»
Обстановка в Ростове-на-Дону
Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: РБК)

Для победы над «внешним и внутренним врагом» и спасения страны нужно «сплотиться вокруг президента», написал в своем телеграм-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — заявил экс-президент.

Президент Владимир Путин в ходе телеобращения 24 июня назвал действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина «военным мятежом», «предательством» и «ударом в спину», а также пообещал «жесткие действия» со стороны властей.

Пригожин, который ранее выступал с критикой Минобороны, вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить на это. Минобороны опровергло его заявление и назвало провокацией. 24 июня Пригожин сообщил, что его силы блокировали Ростов-на-Дону, а также утверждал, что они контролируют военные объекты в городе.

Как передавал корреспондент РБК, центр города перекрыт. ТАСС опубликовал фото вооруженных мужчин и бронетехники у здания штаба Южного военного округа, указав, что это бойцы ЧВК «Вагнер».

ФСБ обвинила Пригожина в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Против него возбуждено уголовное дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). «Настоящим военным мятежом» действия основателя ЧВК «Вагнер» также назвал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, чеченские бойцы «выехали в зону напряженности».

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отмене массовых мероприятий в Ростове-на-Дону и призвал жителей оставаться дома. Режим контртеррористической операции объявлен в Москве, Московской и Воронежской областях. В последней идут «оперативно-боевые мероприятия», сообщал губернатор Александр Гусев. Информацию в соцсетях о «продвижении колонны военной техники» на территории области он назвал недостоверной. Движение по трассе М-4 «Дон» (Москва — Новороссийск) частично перекрыли.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Медведев ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
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